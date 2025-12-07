Avukat Burak Evci: Soğuk cüzdanlara aktarılan paraların takibi çok zor

Haberler.com ekranlarında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Avukat Burak Evci, yasadışı bahis gelirlerinin elektronik para sistemleri ve kripto varlıklar üzerinden aklanma yöntemlerini, soğuk cüzdanların izlenebilirliğini ve kimlik bilgisi güvenliği konularını ayrıntılarıyla değerlendirdi. Evci, hem bireysel kullanıcılar hem de mağduriyet riski taşıyan vatandaşlar için önemli uyarılarda bulundu.

KARA PARA KRİPTO PARA ÜZERİNDEN AKLANIYOR

Evci, yasadışı bahis platformlarının gelirlerini elektronik para sistemleri üzerinden toplayıp kripto paraya dönüştürerek izleri kaybettirmeye çalıştığını belirtti. Bu yöntemin, örgütlü yapıların para aklama süreçlerinde giderek daha fazla tercih edildiğini söyledi.

SOĞUK CÜZDANLAR TAKİBİ ZORLAŞTIRIYOR

Evci'ye göre kara para aklayan kişilerin en sık kullandığı yöntemlerden biri, parayı soğuk cüzdanlara aktarmak. İnternete bağlı olmayan bu cüzdanların takibi teknik olarak çok sınırlı olduğu için soruşturmaların uzamasına ve delillendirmenin zorlaşmasına neden oluyor.

KİMLİK VE HESAP BİLGİLERİ ÇALINAN VATANDAŞ NE YAPMALI?

Açıklamalarında bireysel risklere de dikkat çeken Evci, hesap veya kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini fark eden vatandaşların hiç vakit kaybetmeden yasal işlem başlatması gerektiğini vurguladı.

FARKLI HESAPLARIN KULLANILMASI TESPİTİ ZORLAŞTIRIYOR

Evci, kara para aklama süreçlerinde farklı kişilere ait banka hesaplarının zincirleme şekilde kullanıldığını, bunun da para hareketlerinin izlenmesini geciktirdiğini söyledi. Bu yöntem, soruşturmaların karmaşık hale gelmesine yol açıyor.