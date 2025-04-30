AloTech'ten Yapay Zeka ve Müşteri Deneyimi Zirvesi

ÇAĞRI merkezi platformu AloTech, e-ticaret, perakende ve lojistik sektörlerinin kesişiminde yapay zekanın müşteri deneyimi üzerindeki rolünü ele alan bir etkinlik düzenledi. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren AloTech CEO'su Cenk Soyak, "Yapay zeka devrimini bir milli mesele olarak görüyoruz" dedi.

İstanbul'da gerçekleştirilen 'Müşteri Deneyimi ve Yapay Zeka : E-Ticaret, Perakende ve Lojistik' zirvesi, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Etkinlikte, geleceğin müşteri etkileşimine dair öngörüler ve yenilikçi çözümler paylaşıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Soyak, Türkiye dahil 63 ülkede hizmet veren platformun özellikle fintech, sigortacılık, e-ticaret, perakende ve lojistik gibi sektörlerdeki konumuna vurgu yaptı. Soyak, buluşmanın amacını sektördeki yapay zeka uygulamalarını derinlemesine incelemek, deneyimleri paylaşmak ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamak olarak özetledi. Yapay zeka devrimini bir milli mesele olarak gördüklerini ifade eden Soyak, Türkiye'den çıkan bir teknoloji şirketi olarak bu alanda öncü olma hedeflerini katılımcılarla paylaştı.

İki ayrı panel düzenlenen etkinliğin ilk oturumu AloTech CEO'su Cenk Soyak'ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelde Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Deniz Beğen, Tıkla Gelsin Müşteri Operasyonları ve Destek Kıdemli Müdürü Bülent Kendir, Ticimax Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Ceyhun Turan ve Client Company Kurucu Ortak ve Yöneticisi Birkan Babakol, kendi sektörlerindeki yapay zeka uygulamalarına dair örnekler ve öngörüler sundu.

Panelde; müşteri iletişimi, veri analizi, self-servis çözümleri ve e-ticarette yapay zeka kullanımı gibi konular ele alındı. Panelistler, yapay zekanın basit görevleri otomatikleştirmedeki başarısına dikkat çekerken, empati, karmaşık problem çözme ve kişiselleştirilmiş deneyim sunma konularında insan dokunuşunun vazgeçilmez olduğunu belirttiler.

AloTech Üründen Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Uzundal moderatörlüğünde gerçekleşen ikinci panelde ise Yapay Zeka Laboratuvarı Direktörü Murat Sağlam ve Yapay Zeka İçerik Üreticisi Erhan Meydan, geleceğe yönelik yapay zeka trendlerini ve AloTech'in bu alandaki vizyonunu aktardı.

Panelin ikinci oturumunda ise yapay zekanın bireysel ve kurumsal hayattaki potansiyeli, şirketin 8 yıllık yapay zeka yolculuğu, 'Agentic AI' ve MCP gibi yenilikçi kavramlar tartışıldı. Türkiye'nin yapay zeka alanındaki potansiyeli ve bu alandaki etik kaygılar da panelde ele alınan konular arasında yer aldı.

ALOTECH CX INSİGHTS İLE VERİYE DAYALI MÜŞTERİ DENEYİMİ

Etkinlikte, AloTech Presales Yöneticisi Bertuğ Demir, şirketin amiral gemisi ürünlerinden CX Insights'ın canlı bir demosunu gerçekleştirdi. Çağrıları otomatik olarak analiz ederek içgörüler sunan bu yenilikçi çözüm, katılımcılardan ilgi gördü. Ayrıca, AloTech'in yapay zeka destekli chatbot/voicebot, AI Avatar, gerçek zamanlı aksan düzeltici gibi mevcut çözümleri ve gelecekteki projeleri de tanıtıldı.