2. Küresel Dijital Ticaret Fuarı'nda Dijital İnovasyonlar Sergileniyor

Çin'in Hangzhou kentinde devam etmekte olan 2. Küresel Dijital Ticaret Fuarı'nda çeşitli dijital inovasyonlar, teknolojiler ve hizmetler sergileniyor. Fuarda 100'den fazla etkinlik gerçekleştirilmesi ve dijital ticaret alanında 100'ü aşkın en yeni ürün ve hizmetin tanıtılması bekleniyor.

ÇEKİM TARİHİ: 23 Kasım 2023

1. Küresel Dijital Ticaret Fuarı'ndan çeşitli görüntüler

Çin'in Hangzhou kentinde devam etmekte olan 2. Küresel Dijital Ticaret Fuarı'nda çeşitli dijital inovasyonlar, teknolojiler ve hizmetler sergileniyor.

"Dijital Ticaret, Küresel Erişim" temalı fuara onlarca uluslararası kuruluş ve iş derneğinin yanı sıra 800'ü aşkın işletme katılıyor.

"Sürekli artan satışlarımız geçen yıl yaklaşık 80 milyon yuana (11,19 milyon ABD doları) ulaştı. Fuar, ürünlerimiz ve otomasyonda ulaştığımız seviye hakkında daha fazla müşterinin bilgi sahibi olmasına imkan tanıyor."

"Genel anlamda piyasada bizimkilerle aynı işlevlere sahip ürünler tipik olarak 600.000-700.000 yuan (84.000-98.000 ABD doları) arasında fiyatlandırılıyor. Bizim fiyatımız ise 200.000 yuan (28.000 ABD doları) sınırı dahilinde kalacak."

"Bu, Zhejiang Lab tarafından geliştirilen kanun çalan robot. Adı Xiaoyue. Üçüncü nesil bir robot. Mükemmel doğrulukla piyano çalabiliyor. Farklı tarzlarda 30'dan fazla müzik parçasını çalma ve zorluk derecesi 5 olan parçaları icra etme yeteneğine sahip."

Fuarda 100'den fazla etkinliğin gerçekleştirilmesi ve dijital ticaret alanında 100'ü aşkın en yeni ürün ve hizmetin tanıtılması bekleniyor.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bir yetkili, fuarın dijital ticareti ileri taşıyacak önemli bir platform, küresel dijital ekonomik işbirliğini teşvik edecek bir kamu malı ve açık dünya ekonomisinin inşasında önemli bir strateji olduğunu söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)