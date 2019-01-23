Teknoloji Devi Sony, Brexit Nedeniyle Avrupa Genel Merkezini Londra'dan Taşıyacak
Sony, Avrupa genel merkezini Brexit`in yol açacağı aksaklıklardan kaçınmak için İngiltere`den Hollanda`ya taşıyacak.
AFP'nin haberine göre Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ortaya çıkaracağı gümrük sorunlarından kaçınmak isteyen Sony, İngiltere'den Hollanda'ya taşınacak. Ancak taşınma Sony'nin Birleşik Krallık'taki mevcut operasyonlarını etkilemeyecek ve buradaki personel Hollanda'ya kaydırılmayacak.
DEV ŞİRKETLER LONDRA'DAN KAÇIYOR
Sony'nin rakiplerinden Panasonic, Avrupa merkezini halihazırda Amsterdam'a taşımış durumda. MUFG, Nomura Holdings, Daiwa Securities ve Sumitomo Mitsui Financial Group gibi Japon şirketleri de AB merkezlerini Londra'dan taşımayı planlıyorlar.