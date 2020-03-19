Tedbir paketi, ekonominin yara almadan devamını sağlayacaktır
AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, geçtiğimiz gün Korona salgınına karşı açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni desteklediklerini ifade ederek "Tedbir paketi üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacaktır "dedi.
19.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:33
AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, geçtiğimiz gün Korona salgınına karşı açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni desteklediklerini ifade ederek "Tedbir paketi üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacaktır "dedi.
Kaynak: Dunya.com