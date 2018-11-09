Teb'den Türk Sporuna Destek

İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü oyuncularını taşıyacak takım otobüsü, Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) katkılarıyla satın alınarak törenle kulübe teslim edildi.

Futbol, bisiklet ve badminton başta olmak üzere birçok branşta mücadele gösteren İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü, TEB'in sponsorluğuyla tahsis edilen 30 kişi kapasiteli takım otobüsünü teslim aldı.

TEB Ümraniye Kampüsü'nde gerçekleştirilen törene TEB Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Aşkın Dolaştır, TEB Marka ve İletişim İcra Direktörü Zeynep Demirkol, TEB Medya İlişkileri ve İçerik Yönetimi Müdürü Mustafa Baysal, TEB Etkinlik ve Sponsorluk Müdürü Belkız Arabacı Özcan ile İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İlker Dilek, asbaşkanlar Yaşar Çelik ve Uğur Aykın, yönetim kurulu üyesi İsmail Ekerim, teknik heyet ve altyapı oyuncuları katıldı.

İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü heyetini bizzat karşılayan Zeynep Demirkol'a çiçek ve isminin yazılı olduğu 37 numaralı kulüp forması takdim edildi.

TEB yönetimi ise kulüp oyuncularına ve yöneticilerine özel olarak hazırladıkları hediyeleri verdi.

Araç, kulübün logosunu ve kırmızı-siyah renklerini taşıyor. Yapılan sponsorluk anlaşmasına göre, İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü göğüs kısmında TEB logolu formalarla sahaya çıkacak.

Araç teslim töreninde konuşan İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İlker Dilek, "Öncelikle bizlere güvenerek bu aracın tahsisini sağlayan TEB yönetimine teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bugüne kadar gençlere yaptığımız hizmetlerimizi bugünden sonra daha da artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Umarız ki; yeni aracımız bizleri yeni başarılara götürür ve yapılan çalışmaların ne kadar mühim olduğunun ispatı olur." ifadelerini kullandı.