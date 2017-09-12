Tdmk ile UEFA Arasında Dopingle Mücadele Protokolü İmzalandı

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK) ile UEFA arasında dopingle mücadele konusunda iş birliği protokolü imzalandı.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, imzalanan protokol ile ulusal ve uluslararası düzeyde tüm futbol organizasyonlarında, doping kontrolleri ve dopingle mücadelenin etkili, caydırıcı ve hedefe yönelik şekilde yürütülmesi konusunda iş birliği için mutabakata varıldı.



Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen imza törenine UEFA Sağlık ve Anti-Doping Birimi Başkanı Marc Vouillamoz, TDMK Başkanı Türker Arslan, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve UEFA Sağlık Komitesi Üyesi Prof. Dr. Mete Düren, TDMK Genel Koordinatör Prof. Dr. Rüştü Güner ve TDMK Genel Koordinatör Yardımcısı Mehmet Yoğurtcuoğlu katıldı.