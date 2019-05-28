TCMB'nin resmi rezerv varlıkları 92,8 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Nisan 2019 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı. Resmi rezerv varlıkları, Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 3,6 azalma göstererek 92,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde alt kalemler itibarıyla döviz varlıkları yüzde 4,3 azalarak 70,7 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,5 düşerek 20,5 milyar dolara geriledi.

VADESİNE 1 YIL VEYA DAHA AZ KALMIŞ DÖVİZ ÇIKIŞLARI YÜZDE 11,1 AZALDI

Vadesine bir yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) Nisan'da bir önceki aya göre net bazda yüzde 11,1 azalarak 10,8 milyar dolar oldu. Bu tutarın 6,1 milyar doları anapara, 4,7 milyar doları faizlerden oluştu.

NET YÜKÜMLÜLÜKLER 14,9 MİLYAR DOLAR OLDU

Bu dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net yükümlülükler 14,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu tutarın 11,9 milyar dolarını bir ay vadeli yükümlülükler oluşturdu.

DÖVİZ ÇIKIŞLARI 31,2 MİLYAR DOLAR DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİ

Bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşan şarta bağlı döviz çıkışları ise Nisan'da bir önceki aya göre değişmeyerek 31,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: AA