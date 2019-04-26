Merkez Bankasının Resmi Rezerv Varlıkları Azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Mart 2019 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı. Resmi rezerv varlıkları, Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 3,8 azalarak 96,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları yüzde 4,8 azalarak 74 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,7 azalarak 20,8 milyar dolara geriledi.

DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ YÜZDE 70 ARTTI

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, yurt dışı bankalarca Merkez Bankası nezdinde açılan depo hesapları, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) Mart'ta bir önceki aya göre net bazda yüzde 70 artarak 25,2 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın 12,1 milyar doları döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduatlardan, söz konusu tutarın 7,4 milyar doları anapara, 4,7 milyar doları faizlerden oluştu.

Ayrıca, Merkez Bankasının yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net yükümlülükler 13,1 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 9,6 milyar doları 0-1 ay, 3,5 milyar doları 4-12 ay vadeli olduğu görüldü.

ŞARTA BAĞLI DÖVİZ ÇIKIŞLARI YÜZDE 2 AZALDI

Bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşan şarta bağlı döviz çıkışları Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 2 azalarak 31,2 milyar dolara geriledi.

Kaynak: AA