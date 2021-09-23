TCDD, Çorlu tren kazasıyla ilgili şu ana kadar 21 milyon 370 bin lira tazminat ödedi - Haberler Ekonomi
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TCDD, Çorlu tren kazasıyla ilgili şu ana kadar 21 milyon 370 bin lira tazminat ödedi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

25 kişinin öldüğü Çorlu tren kazasıyla ilgili açıklama yapan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, kazada vefat eden 14 vatandaşın yakınları ve yaralanan 30 kişiye 21 milyon 370 bin TL tazminat ödendiğini duyurdu. Sulh ile sonuçlanmayan 15 dava ve sulh süreci devam eden 34 dava için sürecin devam ettiği belirtildi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (Haberler.com) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı.

TCDD BİRİMLERİ KUSURLU BULUNDU

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında dava açıldı. Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan açılan davada sanıklar hakkında 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis talep edildi. Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda TCDD birimleri kusurlu bulundu.

21 MİLYON 370 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDENDİ

TCDD'den yapılan açıklamada, kazada vefat eden 14 vatandaşın yakınları ve yaralanan 30 kişiye 21 milyon 370 bin 326 TL tazminat ödendiği belirtildi.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çorlu'daki tren kazasında bu güne kadar vefat eden 14 vatandaşımızın yakınları ile yaralanan 30 vatandaşımıza toplam 21 milyon 370 bin 326 TL ödeme yapılarak, dava süreci sulh ile sonuçlandırılmıştır. Sulh ile sonuçlanmayan 15 dava ve sulh süreci devam eden 34 dava ise derdesttir."

TCDD, Çorlu tren kazasıyla ilgili şu ana kadar 21 milyon 370 bin lira tazminat ödedi
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Haber: TCDD, Çorlu tren kazasıyla ilgili şu ana kadar 21 milyon 370 bin lira tazminat ödedi - Haberler Ekonomi
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