TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan İstanbullulara Müjde! Gebze-Halkalı Hattı 10 Mart'ta Açılacak

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, katıldığı canlıyayında Gebze-Halkalı banliyo hattıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "enim edindiğim bilgiye göre Mart ayının 10'undan itibaren yolculu seferlere başlayacak." ifadelerini kullandı.

"110 DAKİKA'DA GEBZE'DEN HALKALI'YA GİDİLECEK"

10 Mart'ta Gebze-Halkalı banliyo hattının yolcu taşımacılığına başlayacağını söyleyen Yıldırım, "Bakanlık karar verecek ama benim edindiğim bilgiye göre Mart ayının 10'undan itibaren yolculu seferlere başlayacak hale gelecek. Seçimden önce başlayacak. Bu biraz uzun sürdü. Bu aslında Marmaray'ın ikinci bölümüdür. Marmaray'ı 2013 yılında yaptık. Bunun bir ucu Gebze'de bir ucu Halkalı'da. Bu iki nokta arası 63 kilometre. Bu iki nokta arasında 38 tane istasyon var. Her istasyona uğrayarak 110 dakikada Gebze'den Halkalı'ya gitmek mümkün hale gelecek." dedi.