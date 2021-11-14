Tarsus İdman Yurdu - Şanlıurfaspor:   1-0 - Haberler Spor
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Tarsus İdman Yurdu - Şanlıurfaspor:   1-0

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Spor
Tarsus İdman Yurdu - Şanlıurfaspor:   1-0

STAT: TarsusHAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Kürşathan Akın, Çağrıcan PazarcıklıTARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz- Abdussamed, Yasin(Dk.89 Artun),Niyazi (Dk.61 Cengiz), Yılmaz (Dk.82 Okan), Tufan, Azad, Ahmet, Sefa, Furkan, Sinan(Dk.82 Hüseyin)ŞANLIURFASPOR: Mücahit- Mustafa, Caner(Dk.

TARSUS, MERSİN (DHA) -

STAT: Tarsus

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Kürşathan Akın, Çağrıcan Pazarcıklı

TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz- Abdussamed, Yasin(Dk.89 Artun),Niyazi (Dk.61 Cengiz), Yılmaz (Dk.82 Okan), Tufan, Azad, Ahmet, Sefa, Furkan, Sinan(Dk.82 Hüseyin)

ŞANLIURFASPOR: Mücahit- Mustafa, Caner(Dk.83 Ferhan), Vedat, Muhammed Samed(Dk.46 Yasin), Behlül (Dk.46 Muhammed Enes), Özgür (Dk.77 Devrim), Erkan, Şerif, Burak (Dk.65 Mustafa), Çağlar

SARI KARTLAR : Sinan (Tarsus İdman Yurdu), Erkan (Şanlıurfa Spor)

GOL : Dk. 62 (Tarsus İdman Yurdu)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdmanyurdu, sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi


- Tarsus
Tarsus İdman Yurdu - Şanlıurfaspor:   1-0

Tarsus İdman Yurdu - Şanlıurfaspor:   1-0

Tarsus İdman Yurdu - Şanlıurfaspor:   1-0

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Spor Haberleri

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