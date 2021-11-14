Tarsus İdman Yurdu - Şanlıurfaspor: 1-0
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Spor
STAT: TarsusHAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Kürşathan Akın, Çağrıcan PazarcıklıTARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz- Abdussamed, Yasin(Dk.89 Artun),Niyazi (Dk.61 Cengiz), Yılmaz (Dk.82 Okan), Tufan, Azad, Ahmet, Sefa, Furkan, Sinan(Dk.82 Hüseyin)ŞANLIURFASPOR: Mücahit- Mustafa, Caner(Dk.
STAT: Tarsus
HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Kürşathan Akın, Çağrıcan PazarcıklıTARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz- Abdussamed, Yasin(Dk.89 Artun),Niyazi (Dk.61 Cengiz), Yılmaz (Dk.82 Okan), Tufan, Azad, Ahmet, Sefa, Furkan, Sinan(Dk.82 Hüseyin)ŞANLIURFASPOR: Mücahit- Mustafa, Caner(Dk.83 Ferhan), Vedat, Muhammed Samed(Dk.46 Yasin), Behlül (Dk.46 Muhammed Enes), Özgür (Dk.77 Devrim), Erkan, Şerif, Burak (Dk.65 Mustafa), ÇağlarSARI KARTLAR : Sinan (Tarsus İdman Yurdu), Erkan (Şanlıurfa Spor)
GOL : Dk. 62 (Tarsus İdman Yurdu)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdmanyurdu, sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi- Tarsus