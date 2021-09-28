Tarsus İdman Yurdu Ergün Penbe ile yollarını ayırdı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarsus İdman Yurdu Ergün Penbe ile yollarını ayırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Tarsus İdman Yurdu Ergün Penbe ile yollarını ayırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Tarsus İdman Yurdu, teknik direktör Ergün Penbe ile yolları ayırdı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Tarsus İdman Yurdu, teknik direktör Ergün Penbe ile yolları ayırdı.

Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Harun Şahin Kırbıyık, yaptığı açıklamada, kulübe 2 sezon hizmet eden ve yeni sezon için yeniden anlaşma sağlanan teknik direktör Ergün Penbe'nin görevine yönetim kurulu kararıyla son verildiğini belirtti. Kırbıyık, "Ergün Penbe'ye bundan sonraki spor yaşantısında başarılar diler, kulübümüze bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu

Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Sezai Temelli Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Tarkan Müge Anlı Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Alex Teixeira Valentin Rosier Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Topal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tarsus İdman Yurdu Ergün Penbe ile yollarını ayırdı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 09:45:14. #1.11#