Tarsus İdman Yurdu Ergün Penbe ile yollarını ayırdı

TARSUS, MERSİN (İHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Tarsus İdman Yurdu, teknik direktör Ergün Penbe ile yolları ayırdı.

Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Harun Şahin Kırbıyık, yaptığı açıklamada, kulübe 2 sezon hizmet eden ve yeni sezon için yeniden anlaşma sağlanan teknik direktör Ergün Penbe'nin görevine yönetim kurulu kararıyla son verildiğini belirtti. Kırbıyık, "Ergün Penbe'ye bundan sonraki spor yaşantısında başarılar diler, kulübümüze bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri