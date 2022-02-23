Tarım ve Orman Bakanlığından arıcılık sektörü açıklaması: "Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

Tarım ve Orman Bakanlığından arıcılık sektörü hakkında yapılan açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı kuruluşumuz olan TÜRKŞEKER tarafından birliklere şeker tedariki sürecinde bazılarına öncelik tanındığına dair çeşitli iddialar gündeme getirilmiş olup, bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının arıcılık sektörüne yönelik faaliyetleri hakkında, kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı kuruluşumuz olan TÜRKŞEKER tarafından birliklere şeker tedariki sürecinde bazılarına öncelik tanındığına dair çeşitli iddialar gündeme getirilmiş olup, bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi: "Bakanlığımız, tüm faaliyetlerde olduğu gibi arıcılık alanında da sorumluluğunu titizlikle yerine getirmekte, hem üretimdeki verim ve kalitenin hem de üreticilerimizin refah düzeyinin artırılması hususunda 'arı gibi' çalışmaktadır. Son 19 yılda arılı kovan varlığı yüzde 110 artışla 8.7 milyon adete, bal üretimi yüzde 29 artışla 96.3 bin tona ulaşmıştır. Bu süre zarfında arıcılarımıza 792 milyon TL destek ödenmiş olup, yapılan desteklemenin yüzde 43'ü yani 345 milyon TL'si son dört yılda ödenmiştir. Sadece 2021 yılında 58 bin 359 üreticimize, 7,3 milyon adet arılı kovan için 108,8 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

Verilen bu desteklerle beraber arıcılık sektörü 2021 yılında 31 milyon dolar değerinde bal ihracatı gerçekleştirerek, bir önceki yıla göre yüzde 20'lik artış sağlamıştır.

Bununla birlikte arıların ihtiyacı olan besleme şekerini temin amacıyla üreticilerimize Bakanlığımıza bağlı TÜRKŞEKER tarafından tedarik edilen şeker miktarı, geçtiğimiz yıl 3 bin 500 ton seviyesinde iken bu sene üç kattan fazla artışla yaklaşık olarak 10 bin ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Herhangi bir koşul aranmaksızın kovan sayıları dikkate alınarak, arıcı birliklerine destek verilmiştir. Kovan bazlı şeker destek miktarı 1,03 kg ile en yüksek olan arıcı birliği TAB olup, diğer arıcı birliklerine verilen miktar kovan bazlı 0,09 kg ve 0,5 kg civarındadır."

"Yangın afeti sonrası sektöre büyük destek"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizde geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangını afeti sonrasında; Muğla iline kovan, arıcılık malzemesi, arı besleme ürünleri alımı ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla toplam 18.8 milyon TL bütçe sağlanmıştır. 2021 yılında Muğla ilinde 4.363 arıcımıza 916 bin 376 adet kovan için 13 milyon 745 bin TL destekleme ödemesi yapılmış olup, toplamda 10 farklı kalemde 108.5 milyon TL hayvancılık desteği ödenmiştir.

Yangın afetinden zarar gören yerleşik ve göçer arıcılar için, yangın sonrasında konaklama noktaları ve kapasitesi konusunda da çalışmalar yapılmış, Aydın ilimiz Davutlar, Kuşadası, Söke ve Muğla ilimizin Bodrum ilçesinde, Yeni Basralı orman alanları konaklamaya açılmıştır.

Ayrıca çam balı üretimi yapan arıcıların kovan zararları karşılanmış, zarar gören arıcılara 255 ton arı yemi dağıtılmıştır. Kovanları zarar gören yetiştiricilere arılı kovan başına 30 TL, çam balı üretim alanlarının zarar görmesi sonucu üretim kaybı yaşayan yetiştiricilere ürün kaybının telafisi için 30 TL/kg ödeme yapılacaktır.

Afetten etkilenen illerimize daha fazla destek verilmiş, Muğla, Adana, Antalya ve Mersin en fazla besleme şekeri alan illerimiz olurken, yaklaşık 624 tonluk şeker tedariki ile ilk sırayı Muğla almıştır. Diğer illerimizde de Arıcı Birliklerimize, üye sayıları ve kovan miktarları gibi kriterler üzerinden şeker temin edilmiştir.

Sektöre verdiğimiz desteklerin kısa özetinde belirttiğimiz üzere kamuoyuna yansıtılan iddialar gerçek dışıdır.

Bakanlığımız, tüm faaliyetlerde olduğu gibi arıcılık alanında da sorumluluğunu titizlikle yerine getirmekte hem üretimdeki verim ve kalitenin hem de üreticilerimizin refah düzeyinin artırılmasında 'arı gibi' çalışmaktadır" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel