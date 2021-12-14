Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Nesli Tehlikedeki Türler" projesini tanıttı - Haberler
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Nesli Tehlikedeki Türler" projesini tanıttı

AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

İstiklal Marşı'nın okunması Proje Takım Lideri Boruc Rubunic'in konuşması AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aytaç Yüksel'in konuşması AB Türkiye Delegasyonu Ekonomi ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo'nun konuşması Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail...

İstiklal Marşı'nın okunması

Proje Takım Lideri Boruc Rubunic'in konuşması

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aytaç Yüksel'in konuşması

AB Türkiye Delegasyonu Ekonomi ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo'nun konuşması

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez'in konuşması

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç'ın konuşması

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - "Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'nin Nesli Tehlike Altında Türleri için Tür Eylem Planları Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi" Projesinin açılış toplantısı, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Nesli Tehlikedeki Türler projesini tanıttı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Nesli Tehlikedeki Türler projesini tanıttı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Nesli Tehlikedeki Türler projesini tanıttı

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AA / Şakir Aksu - Son Dakika Haberleri

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