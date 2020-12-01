Bankacıdan çevirmene Tarım Akademisine yoğun ilgi

Tarım Akademisi çevrim içi eğitimleri başladı.

Tarım Akademisi çevrim içi eğitimleri başladı. Yeditepe Üniversitesi, Büyükçekmece Belediyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen eğitimlere bankacıdan çevirmene, pastacıdan ev hanımına kadar pek çok vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Yeditepe Üniversitesi, Büyükçekmece Belediyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Tarım Akademisi eğitimleri, dün geniş katılımlı ilk dersle başladı. Öğrenciler arasında, çiftçi de vardı, bankacı da, çevirmen de, pastacı da, ev hanımı da… Kimi balkonunda ve bahçesinde bitki yetiştirmek, kimi ise profesyonel bitki yetiştiriciliği yapmak için eğitimlere katıldı.

KENTLİLER KENT TARIMINI ÖĞRENİYOR

Yeditepe Üniversitesi Tarım Ticareti İşletmeciliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Metin Turan ve Dr. Öğr. Üyesi Sanem Argın'ın verdiği ilk dersin ana teması Kent Tarımı oldu. Altı hafta boyunca sürecek eğitimlerin ilk gününde katılımcılara,kent tarımı kapsamında 'kompost yapımı', 'evde sebze yetiştiriciliği', 'organik tarım', 'tarımsal üretimde biyolojik mücadele', 'tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği', 'tarımda sulama sistemleri', 'budama', 'tarımsal ürünlerin teknolojik olarak değerlendirilmesi', 'bilinçli üreticiden bilinçli tüketiciye gıda zinciri' ve 'küresel ısınmanın tarımsal alanlara etkisi' konuları anlatıldı. Prof. Dr. Metin Turan ve Dr. Öğr. Üyesi Sanem Argın, bu konular dahilinde 6 Ocak'a kadar, Pazartesi ve Çarşamba günleri, 19.00-20.30 saatlerinde çevrim içi ortamda öğrencilerle bir araya gelecek.

ÇEVRİM İÇİ ARACILIK KURSU

Çevrim içi Arıcılık Kursu bugün başlıyor. Bal arılarının, besin kaynaklarımızın ve doğanın sağlıklı yaşayabilmesi için hayati önem taşıdığı gerçeğinden hareketle düzenlenen eğitimler Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Devrim Oskay tarafından verilecek. Eğitimlerde, 'bal arısı biyolojisi, genetiği ve davranışları', 'bal arısı türleri ve ırkları', 'koloni bakım ve yönetim teknikleri', 'sentetik kimyasalları kullanmadan hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri' ve 'bal arısı ürünleri' konularında bilgiler öğrencilere aktarılacak. Dr. Öğr. Üyesi Devrim Oskay, 12 Ocak'a kadar, Salı ve Perşembe günleri, 19.00-21.00 saatleri arasında öğrencilerle bir araya gelecek.

Tarım Akademisi çevrim içi eğitimleri, ilçe halkının kent tarım modeline geçişine ve üreticilerin yanı sıra tüm ilçe halkının bu konuda eğitilmesine katkıda bulunmak adına önce eğitim sonra saha çalışmaları ile yerel üretimin güçlendirilmesine destek sağlamayı amaçlıyor.

'Kent Tarımı' ve 'Arıcılık' konularının ele alındığı eğitimler, 12 Ocak Salı gününe kadar sürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı