Tarihi yenilgi sonrası Antalyaspor'da kritik gelişme! Ersun Yanal istifa mı edecek?
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Tarihi yenilgi sonrası Antalyaspor'da kritik gelişme! Ersun Yanal istifa mı edecek?

30.12.2020 11:30 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:02

Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor'a 6-0'lık farklı skorla yenilen Antalyaspor'da Ersun Yanal ile Başkan Ali Şafak Öztürk bugün bir görüşme gerçekleştirecek. Tecrübeli teknik adamın geleceği bu toplantı sonrası netleşecek.

Hatayspor, 15.hafta maçında Antalyaspor'a karşı tarihi bir galibiyet aldı. İlk yarısını 5-0 önde kapattığı maçı 6-0 kazanan Hatayspor, sezonun en flaş sonuçlarından birini aldı. Bu maçın ardından Akdeniz ekibinde gözler teknik direktör Ersun Yanal'a çevrildi.

Tecrübeli teknik adam bu sabah saatlerinde kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'ten randevu talep etti. Başkan Öztürk'ün şehir dışında olması nedeniyle toplantı online şekilde ilerleyen saatlerde gerçekleşecek.

"KOLAYLIK SAĞLAMAYA HAZIRIM" DEMESİ BEKLENİYOR

Ersun Yanal'ın görüşmede "2021'de yeni bir başlangıç yapmanız için gereken kolaylığı sağlamaya hazırım" demesi bekleniyor.

Hatayspor karşısında alınan 6-0'lık yenilgi, Ersun Yanal'ın teknik direktörlük kariyerindeki en farklı mağlubiyet olarak kayıtlara geçti.

(Fanatik)

Tarihi yenilgi sonrası Antalyaspor'da kritik gelişme! Ersun Yanal istifa mı edecek?
Haber Yorumları (1)
KARA: YA TÜRK FUTBOLU HALA ŞUNU ÖGRENMEDİ ABİ BU ADAM FUTBOLDAN ANLAMIYOR FUTBOLU BEŞTAŞ ZANNEDİYOR
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