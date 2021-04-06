Tarihi Denizli maçıyla ilgili Ümit Özat'tan çarpıcı sözler: Hakem daha ne yapacak?
Ümit Özat, Fenerbahçe'nin 2006 yılında Denizli'de şampiyonluğu kaçırdığı tarihi maçla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. O karşılaşmada sahada olan sarı-lacivertlilerin eski kaptanı, "Denizlispor maçında hata tamamen bizimdi. Selçuk Hoca'nın hiçbir hatası yoktu. 17 dakika uzatmış, daha ne yapacak?" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, Ekotürk'te katıldığı programda2006 yılında Fenerbahçe'nin Denizli'de şampiyonluğu kaçırdığı maçla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"HATA TAMAMEN BİZİMDİ"
Ümit Özat, "Denizlispor maçında hata tamamen bizimdi. Selçuk Hoca'nın hiçbir hatası yoktu. 17 dakika uzatmış, daha ne yapacak?" ifadelerini kullandı. O maçın hakemi olan Selçuk Dereli ise Ümit Özat'ın bu açıklamasına "Ümit Özat'ın objektif bir insan olduğunu biliyorum. Gördüklerini, inandıklarını söylüyor." şeklinde cevap verdi.