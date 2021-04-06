Tarihi Denizli maçıyla ilgili Ümit Özat'tan çarpıcı sözler: Hakem daha ne yapacak?

Ümit Özat, Fenerbahçe'nin 2006 yılında Denizli'de şampiyonluğu kaçırdığı tarihi maçla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. O karşılaşmada sahada olan sarı-lacivertlilerin eski kaptanı, "Denizlispor maçında hata tamamen bizimdi. Selçuk Hoca'nın hiçbir hatası yoktu. 17 dakika uzatmış, daha ne yapacak?" ifadelerini kullandı.