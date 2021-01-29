Taraftarların "Come to Fenerbahçe" çağrısına Eljif Elmas'tan yanıt: Nereye geleyim Allah aşkına
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Taraftarların "Come to Fenerbahçe" çağrısına Eljif Elmas'tan yanıt: Nereye geleyim Allah aşkına

29.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:14
Taraftarların

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, yine sarı lacivertli takımdan Westerlo'ya kiralanan Berke Özer'in Twitch yayınına konuk oldu. Yayında taraftarların "Come to Fenerbahçe" yorumlarına yanıt veren Eljif Elmas'ın sözleri gündem oldu.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, Fenerbahçe'den Westerlo'ya kiralanan Berke Özer'in Twitch yayınına konuk oldu.

Yayında taraftarların "Come to Fenerbahçe" yorumlarına yanıt veren Eljif Elmas, "Nereye geleyim Allah aşkına onların kadrosunda gelsem de oynayamayacağım. Fenerbahçe'yi çok özledim inşallah beraber yine görüşürüz" dedi.

KUPADA AĞLARI SARSTI

Berke Özer ise bunun üzerine, "Maşallah" yanıtını verdi.

Napoli'nin Spezia'yı 4-2 yenerek İtalya Kupası'nda yarı finale yükseldiği maçta ağları sarsan Eljif Elmas, bu sezonki ikinci golünü kaydetmişti.

(Fanatik)

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