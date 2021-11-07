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Ali Koç istenmeyen adam ilan edildi! Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri

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Kadıköy'de Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de maç sonu tribünler Ali Koç ve yönetimi istifaya çağırdı. Uzun bir süre stat çevresinden ayrılmayan taraftarlar, Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulunurken eski başkanın yeniden kulübün başına geçmesini istedi.

Son 4 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen Fenerbahçe'de taraftarlar isyan ateşini yaktı. Ali Koç başkanlığında henüz şampiyonluk yaşayamayan ve kupalara hasret kalan sarı-lacivertliler Kayseri maçı sonrası Ali Koç ve yönetimi istifaya çağırdı.

"ALİ KOÇ İSTİFA!"

Kayserispor maçının ardından stat çevresinde toplanan taraftarlar "Ali Koç istifa" sloganları attı. Eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahürat yapan sarı-lacivertliler, efsane başkanın yeniden kulübün başına geçmesini istedi.

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