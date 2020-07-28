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Taraftar baskısı nedeniyle 4 günde istifasını veren Lucescu, kararından vazgeçip Dynamo Kiev'e geri döndü

4 gün önce yıllarca çalıştığı Shakhtar Donetsk'in ezeli rakibi Dinamo Kiev'e imza atan fakat sonrasında taraftar baskısı nedeniyle istifasını sunan Mircea Lucescu, bu kararından kısa bir süre sonra vazgeçti. Kulüp başkanı Ihor Surkis, taraftar tehditlerine rağmen Lucescu'yu takıma dönmesi için ikna etti.

28.07.2020 11:34 | Son Güncelleme: 28.07.2020 12:24

Yıllar boyunca çalışıp kupalar kazandırdığı Shakhtar Donetsk'in ezeli rakibi Dinamo Kiev'e imza atan fakat taraftar baskısı nedeniyle 4 günde istifasını veren Mircea Lucescu'nun macerası yeniden başladı. Başkan İhor Surkis, deneyimli hocayı geri dönmesi için ikna etmeyi başardı.

Ayrılıktan haberi olmadığını belirten Surkis, "Lucescu görevine devam ediyor. Kendisi salı günü Kiev'e gelecek. Onunla yolumuzu ayırma gibi bir planımız yok" dedi.

YAZIŞMALARI PAYLAŞTI

Bu arada Dinamo Kiev Kulübü, başkan Surkis ile Lucescu'nun yazışmalarını da kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Igor Surkis, Rumen teknik adama "Sayın Lucescu, birlikte fırtınalara katlanacağız ve sizin gibi deneyimli bir denizciyle yola devam etmek istiyoruz" dedi. Mircea Lucescu ise "Sayın Başkan, sorun yaratmak istemedim. Sizin bu desteğinizin ardından göreve devam ediyorum. Salı günü idmanda görüşürüz" sözleriyle göreve devam ettiğini belirtti.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ ÖRNEĞİNİ VERMİŞTİ

Galatasaray ve Beşiktaş örneği veren deneyimli hoca, "Maalesef Dinamo Kiev ile yollarımı ayırmaya karar verdim. Özellikle taraftarların böylesine düşmanca yaklaşımının altında benim işimi yapmam imkansız. Ben bir korkak değilim, her zaman sportif meydan okumaları kabul ettim. Bunun örnekleri de Galatasaray'dan Beşiktaş'a ya da Dinamo Bükreş'ten Rapid Bükreş'e gidişlerimdir. Ancak gittiğim kulüplerde taraftarlar beni kollarını açarak karşıladı ve ben de onlara kupayla yanıt verdim. Kendi kulübümün taraftarlarının kulübün yararlarına karşı hareket etmesini kabul edemem" ifadelerini kullanmıştı.

Taraftar baskısı nedeniyle 4 günde istifasını veren Lucescu, kararından vazgeçip Dynamo Kiev'e geri döndü
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