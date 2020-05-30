HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse

Türk futbolunun "Altın Ayakkabı" sahibi efsane golcüsü Tanju Çolak, futbol gündemini değerlendirdi. Fenerbahçe'nin hedefindeki teknik adamın Erol Bulut olmadığını savunan Çolak, yabancı sınırı tartışmalarını da "Keşke sayı 3'e, 4'e inse" ifadeleriyle yorumladı.

30.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:32

Türk futbolunun yaşayan efsanesi Tanju Çolak; Süper Lig'in başlamasını, Fenerbahçe'nin teknik direktör girişimlerini ve yabancı sayısının düşürülme iddialarını değerlendirdi.

Kendi Youtube kanalında, gazeteci Haluk Yürekli ile hazırladığı "Gündemin Kralı" programında değerlendirmelerde bulunan Çolak, TFF'nin aldığı kararın arkasında durarak Süper Lig'i 12 Haziran'da başlatmasının doğru bir karar olduğunu söyledi.

7 kulübün, "Küme düşme kaldırılsın" talebini reddeden TFF'nin doğru bir karar verdiğini söyleyen Çolak, "Türkiye Futbol Federasyonu, aldığı kararların arkasında duruyor ve ligi belirlediği tarihte başlatıyor. Tebrik ediyorum ama 7 takımın küme düşmemeyle ilgili olan plan ve projesinin suya düştüğü de bir gerçek. Federasyon bu konuda doğru olanı yaptı. Tebrik ve teşekkür ediyorum" dedi.

"İYİ OYUNCUN YOKSA, OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ SAYISI 5 OLSA NE OLUR?"

Oyuncu değişikliği sayısının 5'e çıkmasını da olumlu bulan efsane golcü, "Oyuncu değişikliğinin 5'e çıkması doğru bir hamledir ancak yine şunu söylüyorum; kulübenizde iyi oyuncunuz yoksa, 5 oyuncu değişikliği hakkı olsa ne olur olmasa ne olur. Önemli olan kulübedeki oyuncuların kalitesi, sahaya verdikleri performans" şeklinde konuştu.

"HASAN KARTAL ÖNCE KENDİ TAKIMINA BAKSIN"

Tanju Çolak, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın yaptığı "Küme düşmenin kaldırılmaması adaletsiz bir karar oldu" yorumu değerlendirirken, "Hasan Kartal'ın verdiği tepkiyi bir türlü anlayamadım. Herkes kendi takımına baksın, diğer takımlarla ne işi var onun? Herhalde çok fazla empati yapıyor. Sevdiğim ve saygı duyduğum bir başkan ama ben bu açıklamaları yakıştıramadım. Sen nereden biliyorsun düşmeyeceğini, belli mi olur?" ifadelerini kullandı.

"BENCE F.BAHÇE'NİN HEDEFİNDEKİ HOCA EROL BULUT DEĞİL"

Fenerbahçe'nin en güçlü teknik direktör adayının Erol Bulut olmadığını savunan efsane golcü, "Taraftar çıksın bir antrenör istesin, Ali Koç da alsın. 'Kapıdan içeri giremez' denilen Ersun Yanal girdi sonuçta. Başarılı oldu mu? Olmadı. Ali Koç onu mutlu bir şekilde mi getirdi? Hayır, taraftar getirdi Yanal'ı. Taraftarın ikinci kez bir teknik direktör isteme hakkı yok. Ali Koç, Alanyaspor Başkanı Hasan Kartal'la görüşüp belki de para bile vermeden, sadece görüşerek Erol Bulut'un takımın başına geçmesini sağlayabilir. Hasan Çavuşoğlu iyi bir Fenerbahçelidir ama ben buradan anlıyorum ki, Fenerbahçe'nin hedefindeki teknik direktör Erol Bulut değil. Fenerbahçe'de doğru giden ne var? Takım kurgusu yanlış, teknik direktör yanlış, Comolli'nin gelmesi yanlış. Bir tek doğru hamle var, o da Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olması" şeklinde konuştu.

"KEŞKE YABANCI SAYISI 3'E 4'E İNSE"

Federasyonun yabancı sayısını önce 8+2+2'ye, sonrasında da 6+2'ye düşüreceğine dair çıkan haberleri de yorumlayan Çolak, "TFF'nin 32 değil, 30 yaşından büyük oyuncunun transferini yasaklaması lazım. O yüzden kriter gelmesi için bas bas bağırıyorum. Nihayet duydular bu sesi. Ben senelerdir söylüyorum bunu. 30 yaşın altı olmalı. Bir tek Atiba var verimli olan, ikinci bir isim var mı? Böyle oyuncuya her zaman kapımız açık. Bizler forma aşkı olmayan futbolcular yarattık. Eskişehirspor; Aytaç Kara, Alper Potuk, Tarık Çamdal gibi adamları sattı ama kulüp hala 150-200 milyon lira borç batağında. Niye? Çünkü iyi yönetemiyorlar, herkes yolunda. Keşke yabancı sınırı 3'e 4'e inse ama şu an olmaz. Zaten artık kulüpler 7-8 milyon euro bonservis ödeyecek güçte değiller" ifadelerini kullandı.

Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Canlı yayında cinsel ilişki sırrını paylaştı, seyirci ağzı açık izledi Spor
Canlı yayında cinsel ilişki sırrını paylaştı, seyirci ağzı açık izledi
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu Spor
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin Spor
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek Spor
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor Spor
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor
Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim Spor
Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim
Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim
Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı
Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı
Burak Yılmaz'ın antrenman ile ilgili yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı
Burak Yılmaz'ın antrenman ile ilgili yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı
Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü
300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü
Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Rüştü Zorlu Naci Bostancı Bülent Kuşoğlu Fahrettin Koca
Magazin Özkan Uğur Şeyma Subaşı Demet Akalın Ayça Varlıer
Spor Gökhan Gönül Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Haziran Antalya Ayasofya
Şu an buradasınız: Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 17:32:54. #1.15#
title