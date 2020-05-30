Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse Türk futbolunun "Altın Ayakkabı" sahibi efsane golcüsü Tanju Çolak, futbol gündemini değerlendirdi. Fenerbahçe'nin hedefindeki teknik adamın Erol Bulut olmadığını savunan Çolak, yabancı sınırı tartışmalarını da "Keşke sayı 3'e, 4'e inse" ifadeleriyle yorumladı.

Türk futbolunun yaşayan efsanesi Tanju Çolak; Süper Lig'in başlamasını, Fenerbahçe'nin teknik direktör girişimlerini ve yabancı sayısının düşürülme iddialarını değerlendirdi.

Kendi Youtube kanalında, gazeteci Haluk Yürekli ile hazırladığı "Gündemin Kralı" programında değerlendirmelerde bulunan Çolak, TFF'nin aldığı kararın arkasında durarak Süper Lig'i 12 Haziran'da başlatmasının doğru bir karar olduğunu söyledi.

7 kulübün, "Küme düşme kaldırılsın" talebini reddeden TFF'nin doğru bir karar verdiğini söyleyen Çolak, "Türkiye Futbol Federasyonu, aldığı kararların arkasında duruyor ve ligi belirlediği tarihte başlatıyor. Tebrik ediyorum ama 7 takımın küme düşmemeyle ilgili olan plan ve projesinin suya düştüğü de bir gerçek. Federasyon bu konuda doğru olanı yaptı. Tebrik ve teşekkür ediyorum" dedi.

"İYİ OYUNCUN YOKSA, OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ SAYISI 5 OLSA NE OLUR?"

Oyuncu değişikliği sayısının 5'e çıkmasını da olumlu bulan efsane golcü, "Oyuncu değişikliğinin 5'e çıkması doğru bir hamledir ancak yine şunu söylüyorum; kulübenizde iyi oyuncunuz yoksa, 5 oyuncu değişikliği hakkı olsa ne olur olmasa ne olur. Önemli olan kulübedeki oyuncuların kalitesi, sahaya verdikleri performans" şeklinde konuştu.

"HASAN KARTAL ÖNCE KENDİ TAKIMINA BAKSIN"

Tanju Çolak, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın yaptığı "Küme düşmenin kaldırılmaması adaletsiz bir karar oldu" yorumu değerlendirirken, "Hasan Kartal'ın verdiği tepkiyi bir türlü anlayamadım. Herkes kendi takımına baksın, diğer takımlarla ne işi var onun? Herhalde çok fazla empati yapıyor. Sevdiğim ve saygı duyduğum bir başkan ama ben bu açıklamaları yakıştıramadım. Sen nereden biliyorsun düşmeyeceğini, belli mi olur?" ifadelerini kullandı.

"BENCE F.BAHÇE'NİN HEDEFİNDEKİ HOCA EROL BULUT DEĞİL"

Fenerbahçe'nin en güçlü teknik direktör adayının Erol Bulut olmadığını savunan efsane golcü, "Taraftar çıksın bir antrenör istesin, Ali Koç da alsın. 'Kapıdan içeri giremez' denilen Ersun Yanal girdi sonuçta. Başarılı oldu mu? Olmadı. Ali Koç onu mutlu bir şekilde mi getirdi? Hayır, taraftar getirdi Yanal'ı. Taraftarın ikinci kez bir teknik direktör isteme hakkı yok. Ali Koç, Alanyaspor Başkanı Hasan Kartal'la görüşüp belki de para bile vermeden, sadece görüşerek Erol Bulut'un takımın başına geçmesini sağlayabilir. Hasan Çavuşoğlu iyi bir Fenerbahçelidir ama ben buradan anlıyorum ki, Fenerbahçe'nin hedefindeki teknik direktör Erol Bulut değil. Fenerbahçe'de doğru giden ne var? Takım kurgusu yanlış, teknik direktör yanlış, Comolli'nin gelmesi yanlış. Bir tek doğru hamle var, o da Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olması" şeklinde konuştu.

"KEŞKE YABANCI SAYISI 3'E 4'E İNSE"

Federasyonun yabancı sayısını önce 8+2+2'ye, sonrasında da 6+2'ye düşüreceğine dair çıkan haberleri de yorumlayan Çolak, "TFF'nin 32 değil, 30 yaşından büyük oyuncunun transferini yasaklaması lazım. O yüzden kriter gelmesi için bas bas bağırıyorum. Nihayet duydular bu sesi. Ben senelerdir söylüyorum bunu. 30 yaşın altı olmalı. Bir tek Atiba var verimli olan, ikinci bir isim var mı? Böyle oyuncuya her zaman kapımız açık. Bizler forma aşkı olmayan futbolcular yarattık. Eskişehirspor; Aytaç Kara, Alper Potuk, Tarık Çamdal gibi adamları sattı ama kulüp hala 150-200 milyon lira borç batağında. Niye? Çünkü iyi yönetemiyorlar, herkes yolunda. Keşke yabancı sınırı 3'e 4'e inse ama şu an olmaz. Zaten artık kulüpler 7-8 milyon euro bonservis ödeyecek güçte değiller" ifadelerini kullandı.