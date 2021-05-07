Tam kapanmada tribünleri dolduran Adana Demirspor ve Giresunspor'a teşvik eder gibi ceza

Geçen hafta oynanan maçlarda tam kapanmaya rağmen Adana Demirspor ve Giresunspor taraftarlarının tribünleri doldurması tepki çekmişti. Bu olay sebebiyle iki kulübe 65'er bin TL para cezası verildi. Bu ceza büyük tartışmalara neden olurken, TFF 1.Lig'de şampiyonun belli olacağı pazar günü tribünlerin nasıl olacağı merak konusu oldu.