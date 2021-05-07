Tam kapanmada tribünleri dolduran Adana Demirspor ve Giresunspor'a teşvik eder gibi ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Tam kapanmada tribünleri dolduran Adana Demirspor ve Giresunspor'a teşvik eder gibi ceza

Haberler.com - Haberler | Spor

Geçen hafta oynanan maçlarda tam kapanmaya rağmen Adana Demirspor ve Giresunspor taraftarlarının tribünleri doldurması tepki çekmişti. Bu olay sebebiyle iki kulübe 65'er bin TL para cezası verildi. Bu ceza büyük tartışmalara neden olurken, TFF 1.Lig'de şampiyonun belli olacağı pazar günü tribünlerin nasıl olacağı merak konusu oldu.

TFF 1.Lig'de geçtiğimiz hafta Adana Demirspor ve Giresunspor maçında dolu tribünler uzun süre gündemdeki yerini korumuştu. Her iki takımında tribünlere yaklaşık 5 bin taraftar almasının cezası belli oldu.

CEZANIN MİKTARI TARTIŞMA YARATTI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), pandemi döneminde tribünlerini seyirciyle dolduran ve tepki çeken Adana Demirspor ve Giresunspor'a 65'er bin TL para cezası verdi. Her iki kulübün de yaklaşık 5 bin kişiyi stadyuma almasının ardından verilen bu ceza büyük tartışmalara neden olurken, önümüzdeki haftalarda takımların nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu oldu.

Tam kapanmada tribünleri dolduran Adana Demirspor ve Giresunspor'a teşvik eder gibi ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Cem Yılmaz Demet Akalın Seren Serengil
Spor Cyle Larin Metin Oktay Bülent Uygun Ali Tandoğan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tam kapanmada tribünleri dolduran Adana Demirspor ve Giresunspor'a teşvik eder gibi ceza - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 01:47:12. #1.16#

title