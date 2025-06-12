TAM ALTIN FİYATI SON DAKİKA | 12 Haziran Perşembe bugün Cumhuriyet altını, reşat altın ne kadar? Altında son durum ne?
Tam altının fiyatı ne kadar? Yatırımcılar, özellikle Reşat altın ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, 12 Haziran 2025 Perşembe tarihi itibarıyla altın piyasasında son durum nedir? Reşat altın ve cumhuriyet altını ne kadar? Güncel altın fiyatları ne durumda? İşte, altın piyasasındaki en son gelişmeler ve detaylar...
12 Haziran 2025 Perşembe günü itibarıyla altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük tarifeleri ve Çin'in buna karşı aldığı ekonomik önlemler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu gelişmeler, altın fiyatlarında kayda değer değişimlere yol açtı. Peki, 12 Haziran Perşembe tam altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte, güncel altın fiyatlarında son durum…
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın saat 08:51 itibariyle yüzde 0,59 değer kazanarak 27561,10'dan işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını saat 08:51 itibariyle yüzde -0,15 değer kaybederek 28223,14'den işlem görüyor.
REŞAT ALTINI NE KADAR?
Reşat altını saat 08:51 itibariyle yüzde -0,15 azalarak 29077,11'den işlem görüyor.