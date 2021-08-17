Talasgücü Belediyespor'dan 4 takviye daha
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Talasgücü Belediyespor'dan 4 takviye daha

Talasgücü Belediyespor'dan 4 takviye daha
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

BAL ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, yeni sezon öncesi kadrosuna 4 yeni isim daha kattı.

BAL ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, yeni sezon öncesi kadrosuna 4 yeni isim daha kattı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor transferler çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler kadrosuna 4 yeni simi daha dahil etti. Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Talasgücü Belediyespor hem iç transferde hem de dış transferde birbirinden önemli isimleri kadrosuna katıyor. Sarı-Lacivertliler ilk olarak Tayfun Yanar ve Muhammet Özdemir ile anlaşan Talasgücü Belediyespor 4 isim daha renklerine bağladı.

Talasgücü Belediyespor, Karaman Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Muzaffer İlhan, Yozgatspor'dan stoper Uğurcan Gülay, Arnavutköy Belediyespor'dan stoper Doğukan Çevik ve Aliağa Futbol takımında sağ bek Yusuf Kılıç'ı renklerine bağladı. - KAYSERİ

Talasgücü Belediyespor'dan 4 takviye daha
Talasgücü Belediyespor'dan 4 takviye daha
Talasgücü Belediyespor'dan 4 takviye daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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