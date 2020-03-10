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Galatasaray, Başakşehir, Arda Turan, Spor

Takımsız kalan Arda Turan, halı sahada görüntülendi

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran ve sonrasında hiçbir takımla anlaşmayan Arda Turan halı sahada maç yaparken görüntülendi.

10.03.2020 00:42 | Son Güncelleme: 10.03.2020 00:49
Takımsız kalan Arda Turan, halı sahada görüntülendi

Medipol Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra adı uzun süre Galatasaray ile anılan ancak altyapısından yetiştiği kulübe transferi gerçekleşmeyen Arda Turan'ın halı sahada maç yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Turan, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Cihan Haspolatlı, Mert Korkmaz, Murat Akyüz gibi isimlerle maç yaptı. Deneyimli oyuncunun maçta attığı şık gol kameralara yansıdı.

GALATASARAY VETERANLAR:

Mert Korkmaz, Erhan Küçük, Murat Akyüz, Sercan Ekinci, Cihan Haspolatlı, Engin Erdem.

ARDA TURAN'IN TAKIMI:

Arda Turan, Ekrem Okumuş, Gökhan Özdemir, Akın Demir, Eren Baye, Benhur Yardımcı.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Takımsız kalan Arda Turan, halı sahada görüntülendi

Haberin Videosu:

Takımsız kalan Arda Turan'ın, halı sahadaki golü izleyenleri mest etti!

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