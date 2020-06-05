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Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit

Benfica'nın kötü gidişine isyan edip takım otobüsüne saldıran taraftarlar teknik direktör Bruno Lage ve bazı futbolcuları tehdit etti.

Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit
05.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:31

Portekiz ekibi Benfica'nın taraftarları, art arda kaybedilen puanlardan dolayı teknik direktör Bruno Lage ve bazı futbolcuları tehdit etmeye başladı.

Portekiz 1. Futbol Ligi'nde (Primeira Liga) yeni tip koronavirüs salgınından dolayı ertelenen maçların başlaması sonrası dün Tondela ile sahasında berabere kalan Benfica'da takım otobüsüne taşla saldıran bir grup taraftarın, bazı futbolcular ile teknik direktör Lage'nin evlerine de tehdit mesajları bıraktıkları ortaya çıktı.

Portekiz basınında yer alan haberlerde, teknik direktör Lage dışında futbolculardan Pizzi Fernandes ile Rafa Silva'nın evlerinin kapılarına kırmızı renkli sprey boyalarla, hakaret ve tehdit içerikli mesajlar yazıldığı bildirildi.

2 FUTBOLCU SALDIRIDA YARALANDI

Benfica otobüsüne yapılan taşlı saldırıda hafif yaralanan futbolculardan Julian Weigl ve Andrija Zivkovic hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edilmişlerdi.

BENFICA LİDER DURUMDA

Portekiz ligininin bitimine 9 hafta kala şampiyonluk yarışı veren Porto ve Benfica'nın 60'ar puanı bulunurken, ezeli rakibine 33'e karşı 38 golle averaj üstünlüğü olan Benfica lider durumda yer alıyor.

Koronavirüs salgını öncesi ligde oynadığı son iki maçta da beraberlik alan Benfica, dün akşam Tondela'ya karşı alınan 0-0'lık sonuçla birlikte üç maçtır kazanamıyor. Porto ve Benfica, 26. hafta maçlarını 10 Haziran'da oynayacak.

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