Takım arkadaşlarından Adem Büyük'e doğum günü kutlaması
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Takım arkadaşlarından Adem Büyük'e doğum günü kutlaması

Takım arkadaşlarından Adem Büyük'e doğum günü kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeni Malayaspor'un başarılı futbolcusu Adem Büyük'ün doğum günün takım arkadaşları pasta keserek kutladı.

Yeni Malayaspor'un başarılı futbolcusu Adem Büyük'ün doğum günün takım arkadaşları pasta keserek kutladı.

Yeni Malatyaspor 4 günlük aranın ardından Beşiktaş maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman öncesi futbolcular ve teknik ekip geçtiğimiz günlerde 34 yaşına giren başarılı oyuncu Adem Büyük'ün doğum gününü pasta keserek kutladı. Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarda sarı-siyahlı ekipte de morallerin yerinde olduğu görüldü.

(Veysel Korkmaz/İHA)

Takım arkadaşlarından Adem Büyük'e doğum günü kutlaması
Takım arkadaşlarından Adem Büyük'e doğum günü kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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