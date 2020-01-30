Tahkim Kurulu, Nwakaeme için yapılan itirazı reddetti
TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Nwakaeme'nin cezasına ilişkin itirazını oy birliği ile reddetti. Nwakaeme, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin kartı için yaptığı itirazı reddetti.
Bu kararının ardından Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Tahkim Kurulu'nun yaptığı açıklama şöyle;
"Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic.A.Ş.'nin futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile ilgili itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
-Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme yönünden yaptığı itirazının esastan reddine, oybirliği ile, erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."
Haber Videosu: Tahkim Kurulu, Nwakaeme için yapılan itirazı reddetti
-
Şaşırdık mı? Hiç Şaşırmadık Komşunun Fenerbahçeli Oğlunu Maça Hakem Diye Atamışlar Fakat bu Sefer Alayını O sahaya Gömecektir TRABZONSPOR. . Günahların Takımı FenerbahçeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Bir gün herkes Fenerbahçeli olacakCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Devlet ts yi destekliyor. 3 ayda borç bitti. Bu oyuncu 10 maç alması gerekirken 1 maç alıyo. Trabzonlu siyasiler iyi çalışıyo.Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
-
Yalandan malatya maçını ertele. Fenere ek bütçe verme. Her maç feneri doğra. Sonra fenerasyom oldu1 Yayından Kaldır
-
Ne diyon la sen? haksiz yere kirmizi yemis bir oyuncu Fenere karsi oyniyamiyor senin dedigine bak. Asil Fenerasyon sayesinde yasiyorsunuz3 2 Yayından Kaldır
-
İLK MAÇ NORMALDE MALATYA MAÇIYDI TFF ERTELEDİ. MALATYA MAÇINDA VERİLMELİYDİ UYDURUK CEZA. BU NASIL BİR ADALETSİZLİK BÖYLE. BU ŞEKİLDE FENER KAZANSA DA YİNE EYYAMCILIK LEKESİNDEN KURTULAMAZ. ALLAHIN ADALETİ TECELLİ EDECEK İNŞALLAH MAÇTA. HAKSIZLAR GÖMÜLECEK ÇİMLERE.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
-
Yüzde yüz kırmızı ceza az olmuş en az 10 maç verilmeli. Atmiş kendini. Benimde işime böyle geliyoCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
-
İşine gelmeyince hadi. Devletin uşaklarıYayından Kaldır
-
hadi lan ordan2 1 Yayından Kaldır
-
vedat murice ödül veren zihniyet, nwakaeme yi sucsuz yere cezalandirmsi gayet dogal. türk futbol tiyatrosuCevap Yaz 18 11 Yayından Kaldır