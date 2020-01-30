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Tahkim Kurulu, Nwakaeme için yapılan itirazı reddetti

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Nwakaeme'nin cezasına ilişkin itirazını oy birliği ile reddetti. Nwakaeme, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

30.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:55
Tahkim Kurulu, Nwakaeme için yapılan itirazı reddetti

Türkiye Federasyonu , Trabzonspor'un Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin kartı için yaptığı itirazı reddetti.

Bu kararının ardından Anthony Nwakaeme, maçında forma giyemeyecek.

Tahkim Kurulu'nun yaptığı açıklama şöyle;

"Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic.A.Ş.'nin futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile ilgili itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

-Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme yönünden yaptığı itirazının esastan reddine, oybirliği ile, erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."


Haber Videosu

: Tahkim Kurulu, Nwakaeme için yapılan itirazı reddetti
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HABER YORUMLARI (22)

  • DMX:
    Şaşırdık mı? Hiç Şaşırmadık Komşunun Fenerbahçeli Oğlunu Maça Hakem Diye Atamışlar Fakat bu Sefer Alayını O sahaya Gömecektir TRABZONSPOR. . Günahların Takımı Fenerbahçe
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  • KADIKÖY:
    Devlet ts yi destekliyor. 3 ayda borç bitti. Bu oyuncu 10 maç alması gerekirken 1 maç alıyo. Trabzonlu siyasiler iyi çalışıyo.
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  • ANTALYASPOR 7:
    Yalandan malatya maçını ertele. Fenere ek bütçe verme. Her maç feneri doğra. Sonra fenerasyom oldu
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  • TRABZON:
    Ne diyon la sen? haksiz yere kirmizi yemis bir oyuncu Fenere karsi oyniyamiyor senin dedigine bak. Asil Fenerasyon sayesinde yasiyorsunuz
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  • FİKRİ:
    İLK MAÇ NORMALDE MALATYA MAÇIYDI TFF ERTELEDİ. MALATYA MAÇINDA VERİLMELİYDİ UYDURUK CEZA. BU NASIL BİR ADALETSİZLİK BÖYLE. BU ŞEKİLDE FENER KAZANSA DA YİNE EYYAMCILIK LEKESİNDEN KURTULAMAZ. ALLAHIN ADALETİ TECELLİ EDECEK İNŞALLAH MAÇTA. HAKSIZLAR GÖMÜLECEK ÇİMLERE.
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  • KADIKÖY:
    Yüzde yüz kırmızı ceza az olmuş en az 10 maç verilmeli. Atmiş kendini. Benimde işime böyle geliyo
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  • ANTALYASPOR 7 TRAB 0:
    İşine gelmeyince hadi. Devletin uşakları
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  • GURBETCİ:
    vedat murice ödül veren zihniyet, nwakaeme yi sucsuz yere cezalandirmsi gayet dogal. türk futbol tiyatrosu
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