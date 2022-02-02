Tahir Kıran: Cüneyt Çakır bizim maçlara verilirse takımı sahaya çıkarmam

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, Rize'den yayın yapan TV'ye telefonla bağlandı. Kıran, gerçek Rizespor taraftarının baş taçları olduğunu belirterek, "Konunun hiçbir tarafında onlar zaten yok. Yarası olan gocunur, yarası olmayan gocunmaz. Gerçek Rizespor'a mavi yeşil renklere gönlünü vermiş camianın benim sözlerimden rahatsız olma gibi bir lüksü yok. Rahatsız olmaz aksine hoşuna gider. Gerçek Rizesporluların söylediklerim hoşuna gitti. Rahatsız olan kesim, onlar azınlık kendilerini biliyorlar. Onları rahatsızlıkları ile beraber baş başa bırakıyoruz. Rizespor diye bir kulüp varsa bunun da taraftarı biziz" şeklinde konuştu.