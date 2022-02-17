Sutopu Federasyonu'nun paylaşımı olay oldu: Erkekler mayosuyla, kadınlar ise suyun altında

Türkiye Sutopu Federasyonu, Avrupa Şampiyonası elemelerine katılacak kadın ve erkek takımlarına sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla başarı diledi. Kısa süre sonra, paylaşımda yer alan fotoğrafa tepkiler gelmeye başladı.

ELEŞTİRİLER ARTINCA PAYLAŞIMI YORUMA KAPADILAR

"Avrupa Şampiyonası elemelerinde İsrail'de mücadele edecek Erkek Milli Takımımıza ve Sırbistan'da eleme maçları oynayacak Kadın Milli Takımımıza başarılar dileriz" yazan paylaşımda hem erkek hem de kadın sporcuların fotoğrafları birlikte yer aldı; ancak bir farkla... Erkek sporcuların vücutlarının gözüktüğü mayolu fotoğrafı tercih eden Federasyon'un, kadın sporcuların suyun altındayken vücutlarının gözükmediği fotoğrafı tercih etmesi tepki çekti. Binlerce kişinin alıntılayarak tepkilerini gösterdiği tweet, eleştiriler karşısında yoruma kapatıldı.

TEPKİLERİ GİZLEDİLER

Öte yandan federasyonun ilgili tweetine yorum kapatılmadan önce gelen iki yorumun olduğu ve bu iki yorumun federasyon hesabı tarafından gizlendiği görülüyor.