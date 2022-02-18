Sutopu Federasyonu gelen tepkilerin ardından kadın sporcuların mayolu fotoğrafını paylaştı!

Takımlara başarılar dilediği paylaşımında kullandığı fotoğraflar nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çeken Sutopu Federasyonu, tepkilerin ardından yeni bir paylaşım yaptı.

KADIN SPORCULAR BU KEZ MAYOLU

Avrupa Kadınlar Sutopu Şampiyonası Elemeleri fikstürünü paylaşan Federasyon'un, bu paylaşımda kadın sporcuların mayolarıyla birlikte yer aldığı fotoğrafı tercih etmesi dikkat çekti. Yeni paylaşıma gelen tepkili yanıtlar gizlenirken, bir süre sonra yanıt verme seçeneği de kapatıldı.

"PAYLAŞILACAK GÖRSEL BUDUR"

Sutopu Federasyonu'nun yeni paylaşımının ardından kullanıcılar, "Sosyal medya gücünü hafife alanlara ithafen", "Paylaşılacak olan görsel budur" tarzı yorumlar fazlasıyla yapıldı.

"KADIN SPORCULARIN MAYOLARI HENÜZ GELMEMİŞTİ"

Öte yandan Avukat Deniz Akbıyık, konuyla ilgili açıklama yaparak fotoğrafçının kampa geldiğinde kadın sporculara mayolarının henüz gelmediği ve bu yüzden kadın sporcuların isteği üzerine suyun altında fotoğraf çekildiğini söyledi. Akbıyık, "Milli sporcu, sutopçu ve feminist bir hukukçu olarak bu hususta bir iki kelamım olacak. Biliyorsunuz normalde herkesten çok tepki gösteririm. Fakat bu fotoğrafın arka planı farklı. Takımla konuştum; fotoğrafçı kampa geldiği sırada kadın takımının mayoları daha dağıtılmamış. Takımda herkes farklı gözükmesin diye kadınlar suyun içinde çekilmeyi tercih etmiş. Mayolar dağıtıldıktan sonra yayınlanan görselde herhangi bir sansür gayesi gözetilmemiş" açıklamasını yaptı.