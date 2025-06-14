Survivor şampiyonu kim oldu?

Survivor şampiyonu kim oldu?
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Survivor'da şampiyon belli oldu. Adem Kılıççı ile Batuhan Karacakaya arasında yaşanan mücadele nefes kesti. Peki, Survivor şampiyonu kim oldu?

Survivor 2025'in büyük finali sonunda geldi çattı. Adem ve Batuhan'ın kıyasıya mücadele ettiği Survivor 2025'te şampiyon sonunda belli oldu. Peki, Survivor şampiyonu kim oldu?

İLK TURU ADEM KAZANDI!

Survivor All Star 2025 finalinde ilk tur Batuhan'un seçimi ile atış oyunu oldu. Batuhan, Adem karşısında ilk turda farkı ikiye kadar çıkarsa da, skoru koruyamadı. İlk turun sonunda Adem Kılıçcı üst üste aldığı 3 oyunla ilk turu 5-4 kazanarak, ilk turu kazanmayı başardı.

İKİNCİ TUR

İkinci tur ise Adem'in seçimi ile atış oyunu oldu. Survivor'da ikinci turun sonunda rakibine karşılık vermeyen Batuhan, rakibine 5-1 skorla mağlup oldu. Bu sonuca göre Adem turda 2-0 öne çıkarak büyük avantaj yakaladı.

3.TUR BATUHAN ADEM PUAN DURUMU KAÇ KAÇ:

Survivor 2025 finalinde 3 tur sonunda kazanan isim bu sezonun şampiyonu oldu.

Survivor şampiyonu kim oldu?

SURVİVOR ŞAMPİYON KİM OLDU?

Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıçcı oldu!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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