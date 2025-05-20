Survivor İsmail elendi mi? İsmail Balaban gitti mi?

Survivor İsmail elendi mi? İsmail Balaban gitti mi?
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19 Mayıs Survivor All Star 2025 bölümünde izleyiciler nefes kesen bir eleme gecesine tanıklık etti. Peki, Survivor İsmail elendi mi? İsmail Balaban gitti mi?

19 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu sorusu, yarışma sonrası en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Survivor kim elendi sorusunun yanıtı, yarışmanın sadık takipçileri tarafından ilgiyle bekleniyordu. Survivor İsmail elendi mi? İsmail Balaban gitti mi?

SURVİVOR İSMAİL ELENDİ Mİ?

Survivor All Star 2025'te 19 Mayıs gecesi eleme potasında yer alan yarışmacılar şunlardı: Aycan Yanaç, Hikmet Tuğsuz, Meryem Kasap ve İsmail Balaban. İlk düellolarda Aycan ve Hikmet rakiplerini mağlup ederek potadan çıkmayı başardı.

Survivor İsmail elendi mi? İsmail Balaban gitti mi?

Survivor eleme düellosunun son etapta ise Meryem ve İsmail karşı karşıya geldi. Final etabında Meryem'in 5-3'lük skoru ile Survivor'dan elenen isim İsmail Balaban oldu. İsmail'in Survivor'dan elenmesi ekranlara damga vururken sosyal medyada da gündem oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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