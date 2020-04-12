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Futbol, TV, Spor

Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı

TV 8'de yayınlanan Survivor'ın son bölümünde Aycan Yanaç, futbol maçında gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

12.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:04
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı

Eski Milli futbolcu Aycan Yanaç, Survivor'daki performansıyla kendisine hayran bıraktı. TV 8'de yayınlanan Survivor'ın son bölümüne eski Milli futbolcu Aycan Yanaç damgasını vurdu. Aycan Yanaç, attığı gollerin yanı sıra eski futbolcu Sercan Yıldırım'a yaptığı asistle sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Aycan Yanaç'ın futbol performansının ardından Twitter'dan gelen yorumlar:

Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
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