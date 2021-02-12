Survivor'a dahil olan Berkay Yuvakuran'ın efsane futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olduğu ortaya çıktı
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Survivor'a dahil olan Berkay Yuvakuran'ın efsane futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olduğu ortaya çıktı

12.02.2021 14:30 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:02

Ekranların en sevilen yarışmalarında olan Survivor'da bazı değişiklikler yaşandı. Yiğit, Öyku ve Berkay yedek yarışmacılar olarak Survivor'a dahil oldular. Dikkat çeken isimlerden olan Berkay'ın Türk futbolunun efsane futbolcusu Semih Yuvakuran'ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

Survivor 2021'de Ünlüler ve Gönüller takımlarının yarışları tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Yiğit, Öykü ve Berkay yedek yarışmacılar olarak programa girdi.

Survivor 2021 kadrosuna sonradan katılan isimlerden olan Berkay Yuvakuran merak edilen isimler arasında yer aldı. 23 yaşındaki yarışmacının, efsane futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

Survivor'a dahil olan Berkay Yuvakuran'ın efsane futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olduğu ortaya çıktı
Berkay Yuvakuran'ın babası Semih Yuvakuran (sağda) ve Beşiktaş'ta oynayan kardeşi Utku Yuvakuran (solda)

KARDEŞİ UTKU DA BEŞİKTAŞ FORMASI GİYİYOR

Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen ve milli takımda da başarılı performanslar sergileyen Semih Yuvakuran'ın oğlu olan Berkay ayrıca, Beşiktaş'ta forma giyen kaleci Utku Yuvakuran'ın üçüz kardeşlerinden biri. Berkay ve Utku Yuvakuran'ın diğer kardeşi ise Alperen Yuvakuran...

Survivor'a dahil olan Berkay Yuvakuran'ın efsane futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olduğu ortaya çıktı

En az kardeşi kadar spor kariyeri olan Berkan, Beylerbeyi futbol takımının formasını giyiyor. Abisi Utku gibi koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Berkay Yuvakuran, Survivor'ın şimdiden en büyük gözdeleri arasında yer alacak.

Survivor'a dahil olan Berkay Yuvakuran'ın efsane futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olduğu ortaya çıktı
Haber Yorumları (2)
ZEK: Benim oğlumu alacak değil ya tabiki kendi çevresindekileri alıyorlar benim oğlum müracaat ettiğinde yaşın küçük diye sistemleri başvuruyu bile kabul etmezken ondan daha küçük yaştakiler bile girdi dah söz söylemeye gerek varmı. sms göndermeler tv başında seyretmeler bizim çocuklara para kazandırıp meşhur etmeler yakınlarının çocuklarına
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ALİ: Maşallah gençlere . Her biri aslan parçası
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