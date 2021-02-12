Survivor'a dahil olan Berkay Yuvakuran'ın efsane futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olduğu ortaya çıktı

Ekranların en sevilen yarışmalarında olan Survivor'da bazı değişiklikler yaşandı. Yiğit, Öyku ve Berkay yedek yarışmacılar olarak Survivor'a dahil oldular. Dikkat çeken isimlerden olan Berkay'ın Türk futbolunun efsane futbolcusu Semih Yuvakuran'ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

Survivor 2021'de Ünlüler ve Gönüller takımlarının yarışları tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Yiğit, Öykü ve Berkay yedek yarışmacılar olarak programa girdi.

Survivor 2021 kadrosuna sonradan katılan isimlerden olan Berkay Yuvakuran merak edilen isimler arasında yer aldı. 23 yaşındaki yarışmacının, efsane futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

Berkay Yuvakuran'ın babası Semih Yuvakuran (sağda) ve Beşiktaş'ta oynayan kardeşi Utku Yuvakuran (solda)

KARDEŞİ UTKU DA BEŞİKTAŞ FORMASI GİYİYOR

Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen ve milli takımda da başarılı performanslar sergileyen Semih Yuvakuran'ın oğlu olan Berkay ayrıca, Beşiktaş'ta forma giyen kaleci Utku Yuvakuran'ın üçüz kardeşlerinden biri. Berkay ve Utku Yuvakuran'ın diğer kardeşi ise Alperen Yuvakuran...

En az kardeşi kadar spor kariyeri olan Berkan, Beylerbeyi futbol takımının formasını giyiyor. Abisi Utku gibi koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Berkay Yuvakuran, Survivor'ın şimdiden en büyük gözdeleri arasında yer alacak.