Sürücü kursları yüz yüze eğitime geçiyor
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Sürücü kursları yüz yüze eğitime geçiyor

04.01.2021 22:48 | Son Güncelleme: 04.01.2021 23:35
Sürücü kursları yüz yüze eğitime geçiyor

Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumlarınca verilen ehliyet, çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi mevsim şartlarının da etkisiyle artan koronavirüs salgını sebebiyle 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında olan tüm özel öğretim kurumlarında 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği hatırlatıldı.

KURALLARA UYMAK KAYDIYLA YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLEBİLİR

Yazıda, aynı kanun kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri 4 Ocak 2021'den itibaren İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarihli yazısında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği vurgulandı.

Özel öğretim kurslarında ise yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'de başlanmasının planlandığı aktarıldı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA DİKKAT

Yazıda, yüz yüze eğitime başlayacak özel öğretim kurumlarında eğitim dönemi sonunda sınav yapılacağı, sertifika veren kurslarda ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına dikkat edileceği kaydedildi.

Öte yandan, 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarından burs vermek isteyen kurumların, burs verilecek öğrenci ve kursiyerlerin tespitine yönelik sınav yapma süreleri mayıs sonuna kadar uzatıldı.

Haber Yorumları (1)
MANŞET: Aylardan beri hergün 250 insan hayatını kaybediyor, brawwo
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