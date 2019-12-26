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Suriye ilk kez Rus şirketle birlikte Akdeniz'de petrol çalışmalarını başlattı

Türkiye'nin Akdeniz'de petrol arama çalışmaları devam ederken Suriye'den yeni bir hamle geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in danışmanı Rus şirketle ilk defa petrol ve doğal gaz sondaj çalışmalarına start verildiğini söyledi.

26.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:37
Suriye ilk kez Rus şirketle birlikte Akdeniz'de petrol çalışmalarını başlattı

Devlet Başkanı Beşar Esed'in danışmanı Buseyna Şaban, Rus şirketlerle birlikte 'deki petrol ve doğal gaz yataklarında sondaj çalışmalarını başlattıklarını belirtti.

"SURİYE'DEN BİR İLK"

Lübnan merkezli al-Mayadeen televizyonuna konuşan Şaban, "Bunu ilk kez söylüyorum, Suriye, Rus şirketlerle birlikte Akdeniz'de petrol ve gaz arama çalışmalarını başlattı" dedi. Şaban, Suriye yönetiminin bu sürece hazırlık çalışmalarını birkaç yıl önce başlattığını kaydetti.

Buseyna Şaban

TÜRKİYE'NİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından tahsis edilen ruhsat sahalarında uzun soluklu arama ve sondaj faaliyetlerine devam ediyor.

Bakanlık, "Varsa bulacağız" mottosuyla hareket eden, Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle Doğu Akdeniz'de aramaların devam ettiğini belirtti.

2020 HEDEFLERİ

Bölgede hidrokarbon kaynaklarının bir gerginlik değil, barış ve istikrar unsuru haline gelmesini isteyen Bakanlık, milli gemilerle 2020'de 5 kuyu açarak petrol ve doğal gaz aramacılığında aktif bir strateji izleyecek. Denizlerde hidrokarbon arama faaliyetleri kapsamında 2023'e kadar 26 sondaj yapılmasını planlıyor.


Haber Videosu

: Suriye ilk kez Rus şirketle birlikte Akdeniz'de petrol çalışmalarını başlattı
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