Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi, ilk iş birliğini Özyeğin Üniversitesi ile gerçekleştirdi

Kentleşme ve ulaşımın çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerine dijitalleşme ekseninde çözüm bulmak amacıyla ve Renault Group desteğiyle hayata geçen Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi (SMİ) ile Özyeğin Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk ve SMİ Sözcüsü ve Renault Group Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Doğu imza attı.

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, imza töreninde yaptığı konuşmada, Özyeğin Üniversitesi'nin; eğitim, araştırma ve bilgi transferi faaliyetlerini gerçekleştirirken dönüştürücü, çok boyutlu, erişilebilir ve sürdürülebilir çözümler sunarak topluma hizmet etmeyi amaçladığını söyledi.

Tüm faaliyetlerin nihai hedefi olan sosyal etkiyi oluşturacak ve artıracak bir üniversite kültüründen hareketle mega sorunlara anlamlı ve kalıcı çözümlerin temelini oluşturacak bilimsel çalışmalar yürütmeyi ana sorumluluklarından biri olarak tanımladıklarını aktaran Gençtürk, şunları kaydetti:

"Girişimci bir araştırma üniversitesi olarak, bu çalışmaların uygulama alanlarını özel sektör, kamu, STK'lar ve girişimciler ile beraber oluşturmayı ve geliştirmeyi hem çok değerli hem de gerekli görüyoruz. Paydaşlarımızla birlikte imza attığımız tüm çalışmalarımızda önceliğimiz, sürdürülebilir bir dünyada insana yakışır bir yaşam şekline çok disiplinli bilimsel katkıda bulunmak ve veri ile beslenen etkisi yüksek çözümler üretebilmek.

Özyeğin Üniversitesi'nin benimsemiş olduğu bu özgün yaklaşımın en güncel örneği de geleceğin ulaşım çözümlerimi tasarlamak üzere yola çıkmış olan SMİ ile iş birliğimiz. Bu iş birliği çerçevesinde mobilite sorunlarına veri güdümlü çözümler üretmek amacıyla araştırma projesi fonlayan kuruluşlara başvurularda bulunarak AB, TÜBİTAK gibi ortak, örgün ve sürekli eğitimler gerçekleştirmeyi, ortak veri ambarını geliştirmeyi ve sürdürülebilir çözümler sunacak girişimcilere teknik destek olmayı hedefliyoruz."

Dünyadaki değişimleri takip ettiklerini, bunların çoğunun yaşantıya etkileri olduğunu belirten Gençtürk, "Eğer sürdürülebilir, insana yakışan bir yaşam arzu ediyorsak bunun anlamlı, çözüm odaklı çalışmalarını da yapıyor, aksiyon alıyor ve somut adımlar atıyor olmamız lazım. Bunu yaparken sırf değişime uyum sağlamak için değil, bu değişimi yönetmek ve yönlendirmek gibi de bir görevimiz var. Bu görevde SMİ ile el sıkıştık. Bunu da mobilite üzerinde, kentsel ulaşım hareketlilik üzerinde yaparak iş birliğimize başlıyoruz. Bu iş birliğimizin ilk adımı, bütün çalışmaların temelini, en önemli girdisini oluşturan veri ambarını geliştirmek." şeklinde konuştu.

Gençtürk, Özyeğin Üniversitesi'nin, girişimci bir araştırma üniversitesi misyonuyla çok katmanlı sorunlara çözüm üretmek adına çalışma yürüttüğünü bildirdi.

"Mobilite, kentleşmenin en önemli konularından biri"

SMİ Sözcüsü ve Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu da 2050'ye kadar kent nüfusunun 2,5 milyar kişi artacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Mobilite, kentleşmenin en önemli konularından biri. Kentleşmenin artmasıyla yaşam kalitesini arttırmak için sürdürülebilir, akıllı ve yenilikçi bir ulaşım planlama yaklaşımına ihtiyaç duyuyoruz. Buna ancak ortak akıl çözüm getirebilir ve geleceğin mobilitesini tasarlayabiliriz. Bu nedenle geleceğin ulaşım çözümlerini tasarlayacak bir bağımsız düşünce kuruluşu olarak yola çıktık. Sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalar ve girişimcilik ekosistemine verdiği katkı nedeniyle Özyeğin Üniversitesi ile çok değerli çalışmalar yapacağımıza ve Türkiye'de başlattığımız çalışmaları dünyanın her yerindeki mega kentlerde uygulayabileceğimize inanıyoruz."

Doğu, kentlerin dünya gelirinin yüzde 80'ini, küresel karbon emisyonlarının da yüzde 70'ini oluşturduğuna işaret ederek, ekonomik açıdan bakıldığında, kötü hava kalitesinin küresel sağlık üzerindeki ekonomik kaybının, dünya ekonomisinin yüzde 4,8'i olduğunu söyledi.

Toplam 5,7 trilyon dolar bir kayıptan söz edildiğine işaret eden Doğu, kentsel hareketliliğin yarattığı sorunların çözümünden gelecek için herkesin sorumlu olduğunu vurguladı.

"Temel hedefimiz bir unicorn çıkartmak"

Devlet kurumları, yerel yönetimler, üniversite, yatırım ve ticari kuruluşlarla bir yuvarlak masa oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Doğu, şöyle konuştu:

"Bu yuvarlak masada Türkiye'deki yatırımcı ekosistemine, özellikle startuplara birtakım oryantasyonlar vermeyi düşünüyoruz. Bu oryantasyonlar tabii ki sürdürülebilir bir ulaşım çerçevesinde olacak. Amacımız, buradaki ekosistemden, özellikle Özyeğin Üniversitesi'ndeki kuluçka merkezinde startuplara yer vermek, bu startupları desteklemek. Örnek olarak, ben beğendiğim startuplara mental olarak destek vereceğim. Bunun gibi birçok akademik arkadaşımızdan, belediyeden, devlet kuruluşlarından aynı şeyleri yapmasını istiyoruz. Hedefimiz, İstanbul'dan veya Türkiye'deki diğer şehirlerimizden çıkacak startuplarımızın tüm destekleri almasını sağlamak ve bu çerçevede uygun bir iş ortamı yaratmak. Eğer bunun sonucunda çalışan bir sürdürülebilir ulaşım sistemi olursa dünya çapında bir çözüm olacağını ve bu startupların dünya çapında ölçeklendirileceğini düşünüyorum. Tabii ki temel hedefimiz bir unicorn çıkartmak. Bu unicornu çıkartabilirsek ne mutlu bize..."

İlk adımı Özyeğin Üniversitesi ile attıklarını, gelecek dönemlerde de gençlere sürdürülebilir bir hayat sunmak için çalışmaların devam edeceğini bildiren Doğu, hedeflerinin Türkiye'de bunu gündem haline getirmek olduğunu söyledi.

AB Türkiye Delegasyonu Ulaştırma Sektörü Yöneticisi Dr. Göktuğ Kara ise bu dönemde yaşayan insanların kendisinden sonra gelecek nesillere karşı sorumluluğu bulunduğunu ifade etti.

Delegasyon olarak Türkiye'de aktif çalıştıklarını belirten Kara, "sürdürülebilir kentsel hareketlilik" konusunun öncelikli başlıklardan olduğunu, bu alanda 10'dan fazla şehirde çalışma yürüttüklerini aktardı.

Etkinlik çerçevesinde akıllı şehir planlamacılığı alanında dünyanın önde gelen mimarlarından Sotiris Tsoulos da bir sunum yaptı.

Verilen bilgiye göre, SMİ ve Özyeğin Üniversitesi, sürdürülebilir mobilite çözümlerini dünyaya taşıyacak.