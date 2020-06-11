Süper On Numara 10 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları Süper On Numara 10. gün çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından sayısal oyunlar artık online olarak oynanabilecek. Pazartesi günleri çekilişi düzenlenen On Numara'nın online platformda gerçekleşen oyunu Süper On Numara çekilişi yapıldı, sonuçları belli oldu. 10 Haziran Süper On Numara oyunu çekiliş sonuçları haberimizde.

Süper On Numara şanlı 22 numarası çekildi ve talihliler belirlendi. 10 Haziran Çarşamba günü yapılan Süper On Numara çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 38.037,74 TL devretti. Saat 20.15'de gerçekleşen 10. gün Süper On Numara çekilişi ve kazandıran numaraları derledik. Peki, Süper On Numara nasıl oynanır?

Süper On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı için tıklayın...

10 HAZİRAN SÜPER ON NUMARA SONUÇLARI

Süper On Numara oyununun 10. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 38 bin 37 liralık ikramiye devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 1, 3, 11, 13, 14, 17, 21, 27, 28, 29, 40, 50, 55, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 75 ve 79 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 8 kişi 3 bin 169 lira 81'er kuruş, 8 bilen 124 kişi 204 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 1446 kişi 24 lira 84'er kuruş, 6 bilen 8 bin 486 kişi 4 lira 48'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 15 bin 865 kişi ise 3 lira 6'şar kuruş ikramiye alacak.

SÜPER ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-80 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 22numaradan, 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiç bir numarayı doğru tahmin edemeyenlerin ikramiye kazanması temeline dayanan oyundur. Süper On Numara, 1'den 80'e kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 10 farklı sayının seçilmesiyle gerçekleşir.