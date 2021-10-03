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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Hatayspor: 1 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Hatayspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor, Hatayspor'u konuk ediyor.

MALATYA (İHA) - Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor, Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Tetteh'in sert şutu direğin hemen yanından auta çıktı.

31. dakikada sol kanattan Munir'in ceza alanına ortasında iyi yükselen Nshimirimana'nın kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

35. dakikada Lobzhanidze'nin ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan El Kaabi'nin şutunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Mehmet Kısal xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir x, Haddadi xx, Sadık Çiftpınar x, Semih Kaya x, Wallace x, Nshimirimana xx, Ndong xx, Mustafa Eskihellaç xx, Aabid xx, Mounir xx, Tetteh x

Yedekler: Ahmet, Awuku, Rahman Buğra, Mallan, Mert Örnek, Haqi Osman, Walter, Karim Hafes, Mert Miraç, Muhammed Emin

Teknik Direktör: İrfan Buz

Hatayspor: Munir xx, Kamil Ahmet xx, Fatih Kurucuk xx, Burak Öksüz xx, Adekugbe xx, Boudjemaa xx, Riberio xx, Lobzhanidze xxx, Traore xx, Louis xx, El Kaabi xxx

Yedekler: A bdullah Yiğiter, Burak Can, Simon, Emre Çolak, Muhammed Mert, Kamara, Bülent Cevahir, Sadık Baş, Eren Fansa, Bertuğ Özgür Yıldırım

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gol: El Kaabi (dk. 35) (Hatayspor)

Sarı kartlar: El Kaabi, Munir (Hatayspor), Ndong (Yeni Malatyaspor) - MALATYA

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Hatayspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Hatayspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Hatayspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Hatayspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Hatayspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Hatayspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Hatayspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Hatayspor: 1 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Hatayspor: 1 (İlk yarı) - Haberler Spor
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