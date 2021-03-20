Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Başkent ekibi, geçtiğimiz hafta aldığı Fenerbahçe galibiyetinin ardından bu hafta da kazanarak alt sıralardan kurtulma yolunda kritik öneme sahip puanları hanesine yazdırdı.

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. Gençlerbirliği 60. dakikada Sefa Yılmaz'ın golüyle öne geçerken, Yusuf Erdoğan 66'da skoru 1-1'e getirdi. 76'da bir kez daha sahne alan Sefa Özdemir takımına galibiyeti getirdi.

SERİYE BAĞLADILAR

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 27 yaparken üst üste ikinci galibiyetini aldı. Öacan Bizati takımının başında çıktığı 2 maçta 2 galibiyet gördü. Kasımpaşa31 puanda kalırken galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.