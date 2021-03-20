Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

20.03.2021 15:36 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:44
Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Başkent ekibi, geçtiğimiz hafta aldığı Fenerbahçe galibiyetinin ardından bu hafta da kazanarak alt sıralardan kurtulma yolunda kritik öneme sahip puanları hanesine yazdırdı.

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. Gençlerbirliği 60. dakikada Sefa Yılmaz'ın golüyle öne geçerken, Yusuf Erdoğan 66'da skoru 1-1'e getirdi. 76'da bir kez daha sahne alan Sefa Özdemir takımına galibiyeti getirdi.

SERİYE BAĞLADILAR

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 27 yaparken üst üste ikinci galibiyetini aldı. Öacan Bizati takımının başında çıktığı 2 maçta 2 galibiyet gördü. Kasımpaşa31 puanda kalırken galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Vladimir Putin Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Demet Akalın Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 15:44:44. #1.15#
title