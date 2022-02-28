Spor Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti - Haberler

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Spor Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe ezeli rakiplerinin kazandığı 27. haftada haftada hata yapmadı. Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Szalai'nin uzatmalarda attığı gol galibiyeti getirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a iki maçta da kaybeden Fenerbahçe, ligde moral buldu.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti

İKİNCİ YARI SENARYO DEĞİŞTİ

Kasımpaşa deplasmanında ilk yarıda 6. dakikada Zajc'la öne geçen Kanarya, ikinci yarıda oyun üstünlüğünü kaybetti. 67'de Muleka kafa golüyle eşitledi.

SZALAİ SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda sol beke geçen Szalai, Fenerbahçe'yi galibiyete taşıdı. Macar stoper ceza sahası içinde boşta kaldı, sert vuruşla topu filelerle buluşturdu. Fenerbahçe, ezeli rakiplerinin kazandığı hafta da hata yapmadı.

Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Haberler

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