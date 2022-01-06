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Süper Lig'in 20'nci haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Süper Lig'in 20'nci haftasında görev alacak hakemler açıklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci hafta mücadelesinde görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci hafta mücadelesinde görev alacak hakemler açıklandı. Ligin 2'nci yarısının açılış maçı Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesini Fırat Aydınus yönetecek.

Ligin 20'nci haftasında görev alacak hakemler şöyle:

7 OCAK CUMA

20: 00 Trabzonspor  - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus)

8 OCAK CUMARTESİ

13: 30 Gaziantep FK  - Vavacars Fatih Karagümrük (Zorbay Küçük)

16: 00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir FK (Mustafa Kürşad Filiz)

16: 00 Kasımpaşa  - Atakaş Hatayspor (Sarper Barış Saka)

19: 00 Galatasaray  - GZT Giresunspor (Arda Kardeşler)

9 OCAK PAZAR

13: 30 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (Cüneyt Çakır)

16: 00 Göztepe  - Fraport Tav Antalyaspor (Hüseyin Göçek)

16: 00 Yukatel Kayserispor - Altay (Yaşar Kemal Uğurlu)

19: 00 Çaykur Rizespor  - Beşiktaş (Alper Ulusoy)

10 OCAK PAZARTESİ

20: 00 Fenerbahçe  - Adana Demirspor (Halil Umut Meler)


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