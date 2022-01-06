Süper Lig'in 20'nci haftasında görev alacak hakemler açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci hafta mücadelesinde görev alacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci hafta mücadelesinde görev alacak hakemler açıklandı. Ligin 2'nci yarısının açılış maçı Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesini Fırat Aydınus yönetecek.
Ligin 20'nci haftasında görev alacak hakemler şöyle:
7 OCAK CUMA20: 00 Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus)8 OCAK CUMARTESİ 13: 30 Gaziantep FK - Vavacars Fatih Karagümrük (Zorbay Küçük)16: 00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir FK (Mustafa Kürşad Filiz)16: 00 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor (Sarper Barış Saka)19: 00 Galatasaray - GZT Giresunspor (Arda Kardeşler)9 OCAK PAZAR13: 30 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (Cüneyt Çakır)16: 00 Göztepe - Fraport Tav Antalyaspor (Hüseyin Göçek) 16: 00 Yukatel Kayserispor - Altay (Yaşar Kemal Uğurlu)19: 00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş (Alper Ulusoy)10 OCAK PAZARTESİ 20: 00 Fenerbahçe - Adana Demirspor (Halil Umut Meler)- İstanbul
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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