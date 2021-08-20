Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray-Hatayspor maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Hatayspor'un karşı karşıya geleceği mücadele Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki zemin çalışmaları nedeniyle sarı-kırmızılılar bu sezon oynadığı resmi maçlarda kendi sahasında maça çıkamadı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadelede tribünler 40 bine yakın seyirci olması bekleniyor.
Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray, 2. hafta sahasında Hatayspor'la karşılaşacak. Ancak Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki zemin bakım çalışmaları nedeniyle sarı-kırmızılılar karşılaşmayı burada oynayamayacak.
40 BİNE YAKIN SEYİRCİ BEKLENİYOR
Süper Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Hatayspor arasındaki mücadele Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Bu karşılaşmada tribünlerde 40 bine yakın seyirci olması bekleniyor.