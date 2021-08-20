Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray-Hatayspor maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Hatayspor'un karşı karşıya geleceği mücadele Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki zemin çalışmaları nedeniyle sarı-kırmızılılar bu sezon oynadığı resmi maçlarda kendi sahasında maça çıkamadı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadelede tribünler 40 bine yakın seyirci olması bekleniyor.