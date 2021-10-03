Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Hadergjonaj'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok, rakibinden sıyrılıp yakın mesafeden şutunu attı ancak kaleci Altay son anda topu kornere gönderdi.

53. dakikada Umut Bozok'un pasında topla buluşan Travnik, ceza sahasına girdikten sonra Szalai'den sıyrılıp çaprazdan plase bir vuruş yaptı ve topu filelere gönderdi. 2-1

60. dakikada sol kanatta topla buluşan Berisha, ceza sahası içinde hareketlenen Valencia'yı gördü. Bu futbolcunun göğsüyle düzeltip yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx

Fenerbahçe: Altay xx, Serdar Aziz xx, Kim Min Jae xx, Szalai xx, Ferdi xxx, Luis Gustavo xxx, Crespo xx (Zajc dk. 46 xx), Muhammed xx (Novak dk. 56 xx), Rossi xxx (Mert Hakan dk. 67 xx), Berisha xxx (Osayi-Samuel dk. 85 ?), Serdar Dursun x (Valencia dk. 56 xx)

Yedekler: Berke Özer, Max Meyer, Mesut Özil, Pelkas, Burak Kapacak

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Tarkan xx, Evren Eren x (Sakıb Aytaç dk. 46 xx), Sadiku xx (Brecka dk. 90 ?), Travnik xx, Eysseric x, Yusuf Erdoğan xx (Jorgensen dk. 70 x), Hajradinovic x (Dirar dk. 46 xx), Umut Bozok x

Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Ahmet Emin, Mehmet Feyzi, Doğucan Haspolat, Hasan Emre

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Berisha (dk. 16), Gustavo (dk. 45+5) (Fenerbahçe), Travnik (dk. 53) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Crespo, Rossi, Gustavo, Serdar Aziz, Novak (Fenerbahçe), Sadiku, Umut Bozok, Sakıb Aytaç (Kasımpaşa)

(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort/İHA)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk
Magazin Gülşen
Spor
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Selçuk Bayraktar İbrahim Tatlıses Yemek Tarifleri Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 18:54:44. #1.12#