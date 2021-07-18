Süper Lig ekiplerinin tümü aynı anda paylaşım yaparak taraftarları aşı olmaya çağırdı

Süper Lig'de mücadele eden kulüpler resmi sosyal medya hesaplarından aynı anda "Kovid-19 aşınızı olun" paylaşımında bulundu. Yapılan paylaşımda, "Biz sağlığımız için kollarımızı sıvıyoruz, aşımızı oluyoruz. Siz de şimdiden Kovid-19 aşınızı olun, 2021-2022 sezonunda gelin futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım" ifadelerine yer verildi.