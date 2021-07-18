Süper Lig ekiplerinin tümü aynı anda paylaşım yaparak taraftarları aşı olmaya çağırdı
Süper Lig'de mücadele eden kulüpler resmi sosyal medya hesaplarından aynı anda "Kovid-19 aşınızı olun" paylaşımında bulundu. Yapılan paylaşımda, "Biz sağlığımız için kollarımızı sıvıyoruz, aşımızı oluyoruz. Siz de şimdiden Kovid-19 aşınızı olun, 2021-2022 sezonunda gelin futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım" ifadelerine yer verildi.
TFF'nin aldığı kararla yeni sezonda tribünler yüzde 50 oranında dolacak. Süper Lig kulüpleri ise yeni sezon öncesi ortak bir paylaşıma imza attı ve taraftarları aşı olmaya çağırdı.
"FUTBOLUN HEYECANINI STATLARDA HEP BİRLİKTE GÖNÜL RAHATLIĞIYLA YAŞAYALIM"
Süper Lig ekiplerinin aynı ayna yaptığı paylaşımda, "Biz sağlığımız için kollarımızı sıvıyoruz, aşımızı oluyoruz. Siz de şimdiden Kovid-19 aşınızı olun, 2021-2022 sezonunda gelin futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım" ifadelerine yer verildi.