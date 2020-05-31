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Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta

Yeni sezon için transfer hazırlıklarının sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe, Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'u gündemine aldı.

Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta
31.05.2020 11:53 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:58

Önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'nı hedefleyen ve bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek isteyen Göztepe, Fenerbahçeli Alper Potuk'a talip oldu.

Stoper Alpaslan Öztürk için başta Fenerbahçe ve Trabzonspor'la görüşen sarı kırmızılılar, tecrübeli oyuncudan gelecek bonservis gelirini transfere yatıracak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi, orta saha için ilk hedef olarak Alper Potuk'u belirledi.

Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almayan 29 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir renklerine bağlamak isteyen Göz Göz bu kez transferi bitirmekte kararlı.

(Kaynak: Hürriyet)

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