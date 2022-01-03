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Süper Lig'in kralı geri dönüyor! Ezeli rakipler Boupendza için birbirine girdi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Süper Lig'de Hatayspor'la gol krallığı yaşayıp Al-Arabi'ye transfer olan Aaron Boupendza geri dönüyor. Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Gabonlu yıldız için Beşiktaş da devreye girdi.

Geçen sezon Hatayspor formasıyla 22 gol atarak krallık yaşayan Aaron Boupendza'nın Süper Lig'e döneceği iddia edldi. Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş da 25 yaşındaki forvet için devreye girdi.

Süper Lig'in kralından geri dönüş sinyali! Ezeli rakipler Boupendza için birbirine girdi

4 milyon 250 bin euro karşılığında Katar'ın Al-Arabi takımına transfer olan Boupendza için Fenerbahçe nabız yokluyor.

Larin'in olası ayrılığı için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, oyuncu ve kulübüyle temas kurdu. Boupendza'nın Katar'da mutsuz olduğu ve Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı bildirildi.

Bu sezon Katar Ligi'nde 10 maça çıkan Gabonlu forvet, 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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