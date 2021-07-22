Süper Lig'e bir yıldız daha geldi! Ahmed Musa resmen Fatih Karagümrük'te

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 28 yaşındaki Nijeryalı kanat forvet Ahmed Musa'yı kadrosuna kattı. Geçen sezon Biglia, Borini gibi transferlerle dikkat çeken İstanbul ekibi, yine kaliteli bir ismi bünyesine kazandırdı. Musa, 3 büyüklerle de sıkça anılıyordu.