Süper Lig'e bir yıldız daha geldi! Ahmed Musa resmen Fatih Karagümrük'te
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Süper Lig'e bir yıldız daha geldi! Ahmed Musa resmen Fatih Karagümrük'te

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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 28 yaşındaki Nijeryalı kanat forvet Ahmed Musa'yı kadrosuna kattı. Geçen sezon Biglia, Borini gibi transferlerle dikkat çeken İstanbul ekibi, yine kaliteli bir ismi bünyesine kazandırdı. Musa, 3 büyüklerle de sıkça anılıyordu.

Süper Lig'e yükseldiği geçen sezon yaptığı transferlerle ve ortaya koyduğu futbolla damgasını vuran Fatih Karagümrük, bir yıldızı daha Türkiye'ye getirdi.

Karagümrük, adı daha önce çokça 3 büyük takımla da anılan Nijeryalı kanat forvet Ahmed Musa'yı kadrosuna kattı.

Süper Lig'e bir yıldız daha geldi! Ahmed Musa resmen Fatih Karagümrük'te

SERBEST STATÜDE

Son olarak ülkesinde Kano Pillars'la 2 aylık sözleşme yapan Musa, haziran ayına serbest kalmıştı. Kariyerinde Venlo, Cska Moskova, Leicester City gibi takımlar bulunan 28 yaşındaki Musa, Nijerya Milli Takımı'nda çıktığı 87 maçta 15 gol kaydetti. Ahmed Musa için bugüne dek toplamda 41 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

Süper Lig'e bir yıldız daha geldi! Ahmed Musa resmen Fatih Karagümrük'te
Fatih Karagümrük, F.Bahçe ve G.Saray'ı peşinden koşturan Ahmed Musa'yla sözleşme imzalayacak
Fatih Karagümrük, F.Bahçe ve G.Saray'ı peşinden koşturan Ahmed Musa'yla sözleşme imzalayacak
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